ELENA MORALI E MARCO FERRI STANNO INSIEME?/ "Tra noi un bacio a stampo ma non sono stata io a darlo..."

Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme? L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi svela: "C'è stato un bacio... ma credo sia di amicizia". Chiarimenti a Pomeriggio 5

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 18.41 Anna Montesano

Elena Morali e Marco Ferri

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 si parla del triangolo che tanto sta facendo discutere nelle ultime settimane e che vede protagonisti la bella Elena Morali, il suo e fidanzato Gianluca Fubelli detto Scintilla e l'e naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 Marco Ferri. Elena ha chiuso la relazione con Scintilla e in studio vengono mostrate le immagini della ragazza che lascia la casa nella quale conviveva con lui. Si parla poi del bacio che la Morali e Marco Ferri si sarebbero scambiati pochi giorni fa. Elena torna a confermare che, effettivamente, questo bacio c'è stato, anche se "è stato un bacio a stampo ma non ho detto che sono stata io a baciarlo..." sottolinea. Non si sbilancia la Morali, seppur stuzzicata dalla D'Urso e da Signoretti. Come andrà a finire questa storia? [Aggiornamento di Anna Montesano]

MARCO FERRI ED ELENA MORALI: DAL BACIO ALL'AMORE?

Cosa sta accadendo tra Elena Morali e Marco Ferri? Sta nascendo un sentimento tra i due e naufraghi dell'Isola dei Famosi? Che la bella bionda avesse un debole per Marco era parso chiaro già qualche tempo fa, quando Cecilia Capriotti aveva condito il tutto con qualche gossip proveniente proprio dall'Isola. È poi arrivata la rottura tra Elena e il suo fidanzato - futuro marito - Scintilla, nuovo indizio verso la presenza di un'altra persona nel cuore della Morali. Infine l'ammissione di lei nel corso di un'intervista a Nuovo Tv: "Marco mi ha baciata a stampo ma secondo me è un bacio… di amicizia! È stato molto piacevole, ma mi ha messo in confusione. Tra noi c’è una bella amicizia e non vorrei rovinarla." Ma ulteriori chiarimenti da parte di Elena Morali sono arrivati nel corso di un'altra intervista, rilasciata stavolta a radio Radio, nella trasmissione "Non succederà più".

ELENA MORALI: È DAVVERO FINITA CON SCINTILLA?

“C’è sempre stata simpatia, siamo amici. - ha raccontato Elena Morali, per poi aggiungere - Secondo me bisogna fermarsi, ragionare e capirsi un pochino. Ci siamo sempre visti in compagnia da quando siamo usciti. Potrebbe nascere qualcosa? Questo non lo so, perché è tutto un grande punto di domanda. Chissà, speriamo bene. Io spero che io mi possa rilassare un po’ perché è tipo un mese che non lo sono, spero di ritrovare un po’ di tranquillità.” D'altronde non è ancora chiara la situazione sentimentale con l'e Scintilla. In merito, nella medesima intervista, la Morali svela: "È un periodo un po’ strano, però ci stiamo lavorando. È un momento di pausa da parte di entrambi." Sicuramente ci saranno novità nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi.

