Elena Santarelli al mare con la famiglia/ Momenti di relax dopo il dramma, la dedica al marito: “I love you!”

Elena Santarelli al mare insieme alla famiglia e gli amici più cari: momenti di relax dopo il dramma del figlio Giacomo, la dedica al marito: “I love you!”.

04 giugno 2018 Valentina Gambino

Elena Santarelli al mare con la famiglia

Elena Santarelli è apparsa sui social network in splendida forma. In compagnia della sua famiglia, la showgirl ha postato uno scatto in costume da bagno in compagnia della figlia Greta e del marito Bernardo Corradi in quel di Forte dei Marmi. In occasione del quarto anniversario delle nozze, la coppia ha voluto festeggiare anche in compagnia degli amici più cari, prendendosi un giorno di relax dopo le estenuati giornate passate accanto all’adorato figlio Giacomo che lotta per sconfiggere la sua terribile malattia. “I love you Berny”, scrive la showgirl 36enne attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Poi con la famiglia tanti giochi d’acqua accompagnati da deliziosi sorrisi e molta dolcezza. Anche gli estimatori hanno voluto commentare una fotografia postata al fianco della sua bimba, con indosso un costume molto simile. “Ho sentito la tua intervista ed ho per te e per tutte le famiglie che combattono come voi una profonda ammirazione ... complimenti a voi ma soprattutto a te grande mamma”, si legge.

Elena Santarelli al mare con la famiglia

Una giornata di relax per Elena Santarelli ci voleva proprio. Ovviamente sia il suo pensiero che quello del marito andrà sempre al piccolo Giacomo. Ma la coppia in compagnia della piccola Greta, ha voluto festeggiare l’anniversario di nozze a Forte dei Marmi. Sotto l’ombrellone con loro anche Alessandra Grillo e Domenico Zambelli, molto vicini alla coppia. La showgirl si è sposata il 2 giugno del 2014 ed ha voluto ricordare al fianco delle persone care, questi meravigliosi anni d’amore in compagnia di colui che le regala ogni giorno la forza necessaria per andare avanti ed affrontare tutte le difficoltà a testa alta. “Avere accanto un uomo di spirito positivo come Bernardo mi aiuta moltissimo. Siamo una squadra”, ha detto recentemente Elena Santarelli. E in riferimento al piccolo Giacomo, intervistata da Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, ha voluto specificare: “È una battaglia che si può assolutamente vincere, ne sono convinta. Le cure di Giacomo non sono ancora terminate ma siamo tutti superpositivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare. Molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per me invece non lo è: è un’opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo destinati, e magari trarne anche dei benefici”.

© Riproduzione Riservata.