Fabrizio Corona, Non è l’Arena/ Slitta l’intervista: “Dirò ciò che non ho mai detto!”, ecco la nuova data

04 giugno 2018 Valentina Gambino

Ieri sera a Non è l'Arena c'era moltissima attesa per l'intervista di Fabrizio Corona. In onda su La7, il programma record di ascolti condotto da Massimo Giletti, accoglierà in studio l'ex re dei paparazzi domenica 17 giugno per una intervista inedita. Come mai il suo intervento televisivo è stato slittato? Semplicemente perché il lungo dibattito sulla formazione del nuovo governo seguito da un approfondito segmento dedicato al bondage, ha catturato l'intera attenzione. Il giornalista quindi, ha preferito avere ospite Corona, per un'altra occasione. Proprio Giletti infatti, ha dato l'annuncio riferendo la nuova data che vedrà l'ex marito di Nina Moric protagonista assoluto dell'intera (o quasi) serata in TV. Esattamente come ha confidato lo stesso conduttore, Fabrizio Corona durante la nuova puntata di Non è l'Arena che andrà in onda domenica 17 giugno 2018, parlerà del suo ultimo processo offrendo al pubblico del programma maggiori informazioni in merito.

Non è l’Arena, slitta l’ospitata di Fabrizio Corona

Proprio l'imprenditore catanese, attraverso un post sul suo account ufficiale di Instagram, ha svelato qualche dettaglio in più in riferimento alla sua prossima ospitata. "Come ha detto Massimo Giletti, ci vediamo domenica 17 giugno, a Non è l'Arena. Un programma libero, una trasmissione dove vince la libertà di parola. Una puntata dove racconterò quello che non ho mai detto. E sapete una cosa? Lo farò da uomo libero… come le mie parole. Aprite bene le orecchie. Chi deve capire, ha già capito o è già fuggito… dicendo ‘non vengo’ . Farò anche i nomi di quelli che ben pensano e accusano. Ma lo fanno solo quando si è dentro una cella. Fuori invece: vagano vagano… Ci vediamo domenica 17 giugno!!!". Quella di Fabrizio Corona sarà quindi la seconda ospitata ufficiale dopo essere uscito dal carcere. L’ex di Belen infatti, ha partecipato a Verissimo con Silvia Toffanin dove, tra le altre cose, ha sparato a zero nei confronti di Barbara d’Urso.

