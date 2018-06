Filippo Contri/ Le dichiarazioni post-eliminazione sconvolgono il pubblico e stasera? (Grande Fratello 15)

Filippo Contri, le dichiarazioni post-eliminazione hanno sconvolto il pubblico. Sarà ancora una volta polemica attorno al Superbono anche il giorno della finale. (Grande Fratello 15)

Filippo Contri, Grande Fratello 15

Filippo Contri ha sconvolto il pubblico del Grande Fratello 2018 con le sue dichiarazioni post eliminazione. Il Superbono che ha perso al televoto con Matteo Gentili ha infatti rivelato di non essere innamorato di Lucia Orlando e di credere che quella parola sia troppo grande per definire il loro rapporto neonato. Anche se nella Casa ha dimostrato più volte di aver fatto di tutto per mantenere viva la sua relazione con la romana, il ragazzo attende di scoprire che cosa succederà alla loro coppia una volta che il programma sarà finito. Mancano poche ore alla finale del reality e presto l'ex gieffino dagli occhi di ghiaccio potrà sapere se quella nata con Lucia sarà una relazione da portare avanti oppure no. A Mattino 5 ha inoltre precisato qualche dettaglio in più sul tatuaggio fatto nei giorni scorsi e che riguarda proprio il nome di Lucia. Nulla a che vedere però con la commessa, ma con la madre di Filippo. I fan infatti avevano manifestato già qualche dubbio in occasione del post che Contri ha pubblicato sul tatuaggio, commentando il tutto con un "è troppo presto". Svelato l'arcano, il dubbio rimane: aveva ragione Patrizia Bonetti a dire che Filippo si era avvicinato a Lucia solo per superare il televoto?

ALCUNE AMICIZIE VANNO AVANTI ANCHE FUORI DALLA CASA

Finita l'esperienza al Grande Fratello 2018, Filippo Contri continua a frequentare alcuni ex compagni della Casa. In particolare Angelo Sanzio e Luigi Favoloso, con cui ha stretto un'amicizia più forte rispetto che al resto del gruppo. Una serata insieme in cui è stato coinvolto in via indiretta anche Danilo Aquino, citato dal romano in una Storie di Instagram per via della sua passione per il ballo trash. Nonostante sia trascorsa una settimana dalla sua uscita dal programma, Filippo continua inoltre ad essere al centro delle polemiche. Nei giorni scorsi una sua clip è ritornata a far parlare i più polemici, a causa di alcune sue parole pseudo-fasciste in cui per certi versi lodava le azioni di Benito Mussolini. Uno scivolone che questa volta la regia gli ha evitato cambiando l'inquadratura, per poi trasmettere tutto nella fascia del daytime con una piccola carrellata dei giorni precedenti. In tutta risposta, Filippo ha invece voluto ribattere in modo velato alle altre accuse mosse dalle associazioni a favore degli animali, che lo hanno tacciato di maltrattamenti. Avrebbe infatti affermato di educare il suo cane con un calcio e di considerare giusto il taglio di coda e orecchie. Per dimostrare di essere un proprietario affettuoso, il romano ha pubblicato in questi giorni un post che lo riprende con il suo amato Dobermann, Eros, ma anche in questo caso le polemiche si sono fatte sentire ancora una volta. Clicca qui per vedere la foto di Filippo Contri.

CONTINUERÀ LA SUA RELAZIONE CON LUCIA ORLANDO?

Filippo Contri deciderà di continuare la sua relazione con Lucia Orlando? La domanda è fra le più quotate dai fan del Grande Fratello 2018, che potranno trovare parziale risposta proprio questa sera. In occasione della finale, Filippo potrà riabbracciare la commessa, anche se non è detto che la sua reazione sia più fredda di quanto si possa pensare. In questi giorni, la romana si è mostrata più sollevata anche per via dell'assenza del ragazzo, anche se ha affermato di sentirne la mancanza. Impensabile per il pubblico non ricevere l'ennesima conferma che in realtà il loro rapporto sia nato più per convenienza che per vero amore: "Mi sa che appena uscirà Lucia, quel tatuaggio si trasformerà in Luciano"; "Hai cercato la storia d'amore per rimanere in quella casa"; "e se ti lasci, cosa ci fai con il tatuaggio?". Non sono pochi a credere infatti che la relazione fra Filippo e Lucia sia solo dovuta alla televisione e che i due ragazzi si divideranno quanto prima, come già successo poco prima che il romano scoprisse di essere stato eliminato. Il diretto interessato però difende il suo flirt con la commessa, così come diversi telespettatori che sperano di vederli ancora insieme.

