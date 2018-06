GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni 4 giugno 2018: Arizona lascerà la città?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 4 giugno 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Arizona contatta Callie; Betty scappa dalla casa di Owen e Amelia.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 4 giugno 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo "Combatti per la tua mente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: mentre DeLuca (Giacomo Gianniotti) decide di darsi malato al lavoro, Meredith (Ellen Pompeo) si prepara a consegnare qualsiasi premio ricevuto con la Harper Avery. Il chirurgo decide però di non rispondere alle domande della stampa, che assedia l'esterno dell'ospedale. Maggie (Kelly McCreary) invece scopre che Jackson (Jesse Williams) ha finanziato il concorso, che la Bailey (Chandra Wilson) ha deciso di chiudere per non creare altre polemiche. Catherine (Debbie Allen) intanto ha deciso di appoggiarsi a Erin Mason (Heather Mazur) come esperta nella gestione rischi, per ripulire la reputazione dell'ospedale. La donna propone infatti che Jackson e Meredith collaborino per un intervento a rischio, che mira a salvare la vita di un giovane paziente. Alex (Justin Chambers) e Jo (Camilla Luddington) invece decidono di organizzare il matrimonio e April (Sarah Drew) si offre di aiutare la coppia, data la sua abilità con date ed eventi. Quando sono sul punto di decidere per l'intervento di Diego (Luis Cordova), l'associazione benefica che promuove l'operazione decide di tirare indietro per via delle accuse a Harper Avery. Meredith però propone di fare tutto pro bono, sicura di dover procedere comunque.

Nel frattempo, Olivia Jankovic (Sarah Utterback), un'ex infermiera dell'ospedale, porta il figlio Milo (Harlo Haas) in ospedale per via di un fischietto ingoiato. Quando Alex entra nella stanza, Jo scopre che la donna e il fidanzato hanno dei trascorsi passati che rischiano di minare la loro relazione. Olivia infatti svela non solo di aver preso la sifilide dal medico, ma anche di essere stata il motivo per cui Alex ha tradito la prima moglie. Owen (Kevin McKidd) invece porta il neonato in affido per un controllo, cui partecipa anche la giovanissima madre biologica, Betty (Peyton Kennedy). Amelia (Caterina Scorsone) però nota che qualcosa non va nella ragazza e cerca di parlarne in privato. Ha intuito infatti che è una tossicodipendente, anche se Betty cerca di non ammetterlo, e decide alla fine seguirla come sponsor per darle una chance di uscire dal tunnel della droga. Durante l'operazione di Diego, Jackson capisce grazie a Meredith come risolvere le cose e decide di licenziare Erin: la sua proposta è di intestare la Fondazione alla madre per ricostruire tutto da capo. A fine turno, Jo affronta alcuni punti oscuri della giornata e scopre che Alex si è ritrovato con troppi soldi sul conto corrente. La madre infatti non ha incassato i suoi assegni da almeno un anno. La Bailey invece scopre che Vikram ha deciso di fare causa all'ospedale per licenziamento ingiusto.

ANTICIPAZIONI 4 GIUGNO 2018, EPISODIO 22 "COMBATTI PER LA TUA MENTE"

Dopo aver scoperto di avere più soldi del previsto, Alex decide di andare a trovare la madre in Iowa e scopre che non è più affetta dalla schizofrenia. La Bailey e Richard dovranno invece fare fronte comune per evitare che Vikram citi l'ospedale in giudizio, anche se il chirurgo inizia a pensare quando lui stesso ha operato sotto gli effetti dell'alcool, diversi anni prima. La Bailey accetta così di riabilitare lo specializzando, ma gli impone di sottostare ad alcune regole severe. Intanto, Arizona scopre che Sophia ha rubato dei soldi, mentre Meredith realizza di voler rinominare il suo metodo includendo anche il nome della Cerone. Nonostante gli sforzi di Amelia di aiutare Betty, la madre 15enne di Leo, dovrà fare i conti con la fuga della ragazza. Questo spingerà il neurologo stesso a partecipare ad una riunione degli Alcolisti Anonimi. Arizona invece conclude che l'unica soluzione per evitare altri guai con la figlia sia che entrambe si trasferiscano a New York da Callie.

© Riproduzione Riservata.