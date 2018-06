Gaia Tortora insultata per aver invitato Alessandro Barbano a Omnibus/ "Prima di dire ca**ate informatevi!"

Gaia Tortora, pioggia di insulti per aver invitato l'ex direttore del Mattino Alessandro Barbano a Omnibus. "Sappiate che dei vostri deliri non me ne importa nulla!"

04 giugno 2018 Anna Montesano

Gaia Tortora

Pioggia di critiche e insulti per Gaia Tortora. La conduttrice finisce nel mirino del web per aver invitato l’ex direttore del Mattino Alessandro Barbano - licenziato dall'editore Caltagirone per la difesa di una linea editoriale autonoma - alla trasmissione Omnibus, su La7. Barbano ha dovuto dire addio a Il Mattino per aver rifiutato di adottare una linea editoriale più morbida nei confronti di Lega e 5 stelle, cosa che ha diviso il web a metà. Da una parte c'è chi si è mostrato solidale con lui, dall'altra chi ha addirittura esultato per questa "cacciata". In questo caso, hanno dovuto fare i conti con gli insulti di leghisti e pentastellati anche chi ha espresso solidarietà con Barbano, ecco perché Gaia Tortora è finita nel mirino delle accuse.

Lo sfogo di Gaia Tortora su Twitter

Da qui il tweet molto forte di Gaia Tortora che, attraverso il noto social network, ha deciso di esprimere il suo disagio di fronte a cotante critiche. «Ho già ricevuto una dose di insulti per aver detto che domani mattina @alebarbano sarà ospite ad @OmnibusLa7 Ne sono felice. E sappiate che dei vostri deliri non me ne importa nulla.», ha scritto la giornalista de La7. Gaia Tortora ha replicato anche con durezza anche a chi le contestava di non aver invitato altri giornalisti come Belpietro o Giordano allontanati per dissensi sulla linea editoriale: «Prima di dire ca**ate “uomo” senza volto informati. Invitai Giordano quando già si sapeva che sarebbe stato sostituito. Con tanto di battuta ” qui è sempre benvenuto”. Finito con le parole in libertà? Ps: di solito non rispondo a chi non ci mette la faccia».

© Riproduzione Riservata.