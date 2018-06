Geppi Cucciari, contro il Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana/ Video, "L'amore non ha colore" (Amici 2018)

Geppi Cucciari tiene un discorso sull'amore gay durante la semifinale di Amici 2018 e replica al neo Ministro della Famiglia dopo le sue dichiarazioni sulle famiglia Arcobaleno.

04 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Geppi Cucciari

Geppi Cucciari contro il Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Durante la semifinale del serale di Amici 2018, la comica, presenza fissa del talent show di Maria De Filippi, ha approfittato del suo spazio per replicare alle dichiarazioni del Ministro. Dopo la formazione del Governo Lega-M5S, il Ministro Fontana ha parlato delle Famiglie Arcobaleno scatenando la reazione della comunità LGBT e non solo. “Famiglie arcobaleno? Per legge non esistono in questo momento e nel programma che è stato steso con i 5 Stelle non si sono volutamente toccati i temi etici. E io rispetterò quel programma. Quindi le varie realtà omosessuali, Lgtb, eccetera non si devono preoccupare”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Le sue parole hanno immediatamente sollevato una polemica al punto da arrivare in prima serata. Geppi Cucciari, infatti, ha detto la sua sull’argomento ricordando al Ministro come l’amore non abbia alcun tipo di colore. “Questo programma lo guardano tutti, destra, sinistra, nord e sud, giovani e anziani. Visto che ieri un signore che farà il Ministro della Famiglia ha detto che l’arcobaleno non le vede e che le famiglie gay non esistono. Io voglio dire che l’amore di quel colore esiste e che lo studio è pervaso dai colori dell’arcobaleno, sono infiltrati nel cast alcuni, mi sembra evidente e l’amore non ha colore, anzi ce li ha tutti, pure quelli”. Cliccate qui per vedere il video.

GEPPI CUCCIARI CONTRO IL MINISTRO DELLA FAMIGLIA: LA REAZIONE DEGLI ALTRI VIP

Non solo Geppi Cucciari. A scagliarsi contro le dichiarazioni del Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana sono stati anche altri artisti, da sempre vicini alla comunità LGBT. Tiziano Ferro, in primis, che non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare padre, attraverso una storia su Instagram, ha fatto sapere: “Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”. Anche Ermal Meta, sempre molto attento all’attualità, ha detto: “Rientro oggi e leggo di dichiarazioni da parte del ministro Fontana che in nome del suo essere cristiano dichiara invisibili le unioni arcobaleno. Ma davvero credete che al buon Dio interessi come raggiungete l’orgasmo? Non gli interessa nemmeno di cosa vi rende felici, ma che siate felici. E allora Siate persone felici, di questo c’è bisogno. Di persone felici. A qualsiasi costo. #altrochechiacchiere #altrocheindicisollevati”. Anche Emma Marrone, Giorgia e tanti altri si sono schierati dalla parte delle famiglie Arcobaleno criticando le dichiarazioni del Ministro, travolto dalle polemiche poche ore dopo la formazione del Governo.

