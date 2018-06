Gina Lollobrigida al Grande Fratello 2018/ La finalissima con l’ospite speciale: la sorpresa ai concorrenti

Gina Lollobrigida ospite d'onore al Grande Fratello 2018 di Barbara d'Urso: la finalissima con l'attrice nel ruolo di guest star, la sorpresa ai concorrenti ancora in gara.

Gina Lollobrigida nella Casa del Grande Fratello 2018

Gina Lollobrigida sarà l’ospite speciale della finale del Grande Fratello 2018 in onda questa sera nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Proprio di recente, la famosa attrice ricoverata in ospedale ha gettato nel panico tutti gli estimatori. Lei però, tramite un comunicato stampa letto da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, ha rivelato di essersi sottoposta a dei semplicissimi controlli di routine. Una nota stampa letta dalla conduttrice dopo le voci che giravano da qualche tempo e che la davano ricoverata in ospedale perché gravemente malata. Queste voci le avevano procurato visibile “disappunto e amarezza”. Barbara d’Urso nel corso della sua diretta, ha svelato l’altro problema che l’attrice 91enne, sta affrontando proprio in questi giorni: la supposta truffa da parte del suo manager Andrea Piazzolla. A quanto si dice, l’uomo l’avrebbe convinta ad intestargli svariati beni, fornendole un danno patrimoniale pari a disparati milioni di euro. Piazzolla attualmente risulta indagato anche per circonvenzione d’incapace. In riferimento a questa spinosa faccenda, il comunicato letto dalla d’Urso ribadiva che “non può rilasciare dichiarazioni sul procedimento penale in quanto in fase di indagini, ma esprime la massima fiducia nella magistratura”.

Javier Rigau: “Ho sempre amato Gina!”

Ed intanto in questi giorni, si è rifatto vivo con delle interviste, anche Javier Rigau y Rafols, lo spagnolo che risulta essere ancora suo marito. “Ho amato Gina Lollobrigida per il 75 per cento della mia vita, da quando nel 1976 l’ho conosciuta a Monaco, a casa del barone de Portanova. Io avevo 15 anni, lei 48 ed era bellissima. Non lascerò che si approfittino di lei e le facciano del male”. Proprio Rigau sta conducendo la battaglia insieme al figlio e il nipote di Gina Lollobrigida contro il manager trentenne Andrea Piazzolla. Intervistato dal Corriere, confida ancora di essere sempre stato innamorato dell'attrice: “Da quel giorno del 1976, sono sempre stato innamorato di Gina, anche se solo a metà anni ’90 abbiamo iniziato una relazione esclusiva. Finalmente, il 29 novembre 2010, ci siamo sposati. E adesso, con il figlio e il nipote, ho intenzione di proteggerla. Io stesso sono stato allontanato quando Piazzolla ha preso potere”. E sulle accuse di avere sposato Gina solo per il vile danaro, ribadisce la sua contrarietà: "Quando ho compiuto 18 anni, mio nonno mi ha donato il 10 per cento di una fattoria, che io fatto fruttare. Già a 27 anni, dopo la laurea in Legge, avevo un patrimonio stimato sette o otto volte quello di Gina, che ha più che altro la villa sull’Appia a Roma e aveva tre appartamenti vicino piazza di Spagna che Piazzolla ha fatto vendere".

Questa sera invece, Gina Lollobrigida metterà da parte tutte le polemiche, le menzogne ed i casi giudiziari entrando nella Casa del Grande Fratello 2018 per la finalissima. Nel prime time di Canale 5 si apriranno le porte dell’ultima puntata dedicata al reality show più controverso della televisione italiana. Barbara d’Urso avrà modo di ospitare la nota attrice, vera leggenda indiscussa del cinema italiano e internazionale, icona di grande bellezza e femminilità. A quanto pare, la Lollo entrerà nella residenza più spiata di Cinecittà per fare una sorpresa ai finalisti ancora in gara e dare loro qualche consiglio. A contendersi la vittoria finale della quindicesima edizione del programma saranno: Simone, Matteo, Alessia, e chi supererà il televoto attualmente in corso tra Alberto e Veronica. In palio un montepremi da 100.000 euro. La serata si svolgerà all’insegna delle sorprese e dei colpi di scena anche se non mancheranno le trappole.

