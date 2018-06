Grande Fratello 2018/ Finale, diretta e vincitore: sarà eliminato Alberto "Tarzan" o Veronica Satti?

Grande Fratello 2018, finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.

04 giugno 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello, anticipazioni

Tutto pronto per l’appuntamento finale con il Grande Fratello 2018. Barbara d’Urso nel corso del fine settimana ha lasciato intravedere qualche piccolo spoiler sulla puntata conclusiva di oggi, lunedì 4 giugno: cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia? Sicuramente ci potrebbe essere spazio per una sigla ad hoc con tutti i protagonisti che hanno reso unica questa bislacca edizione. Ed infatti, proprio la ruspante conduttrice napoletana nel corso del weekend attraverso le Stories di Instagram, ha fatto intendere di essere nei camerini di Cinecittà. Ma non è finita qui in quanto, insieme a lei sono stati ripresi anche Filippo Contri, Aida Nizar e Lucia Bramieri intenti ad organizzare qualcosa di misterioso di cui non potevano fare parola. Nello studio romano inoltre, ritroveremo ancora una volta anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, i due opinionisti ufficiali di questa 15esima travagliata edizione.

Il parere dei bookmakers

Nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, torna l’appuntamento conclusivo con il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Chi vincerà? I bookmakers non hanno dubbi e sembra proprio che il trionfatore definitivo dell’intera edizione potrebbe essere Alberto Mezzetti. Il “Tarzan di Viterbo” infatti, con la sua strategia estremamente neutrale si è fatto amare sia dai concorrenti un po’ polemici che da quelli più calmi e sereni. Ufficialmente in finale: Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando. A loro quattro si aggiungerà il quinto dopo l'esito del televoto tra i due nominati, Alberto Mezzetti e Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo nonostante l’affetto del pubblico, difficilmente potrà superare una nomination tanto difficoltosa. Dopo il concorrente dai capelli biondi, ci potrebbe essere una seconda posizione per Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane infatti, è stato molto benvoluto dal pubblico, soprattutto per il forte apporto della sua fidanzata che ha anche deciso di entrare nella Casa per fargli una sorpresa nelle scorse settimane. Al terzo e quarto posto dovrebbero arrivare Matteo Gentili e Alessia Prete. Poche possibilità di vittoria per Lucia Orlando che, a meno di meccanismi di votazione differenti, dopo Veronica Satti dovrebbe essere la prossima ad abbandonare il gioco.

Ecco perché Alberto verrà premiato dal pubblico

Alberto Mazzetti dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 di Aida Nizar, ha immediatamente preso le sue difese. Peccato però che successivamente, abbia capito di doversi distaccare per ricevere consensi generali da parte di tutti i concorrenti ancora in gioco. Ecco perché da amico si è trasformato in “rivale” e la spagnola non ha preso bene questo distacco e più volte l’ha fatto presente generando anche tante discussioni. Durante la finale del programma, come da tradizione ci sarà spazio per una serie di sorprese ai finalisti che con molta probabilità verranno ospitati in studio da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 perché come ben sapete, Domenica Live è andato ufficialmente in ferie. Il modello di Viterbo durante l’intero gioco (o quasi), ha cercato di non alzare mai i toni oppure di non assumere atteggiamenti arroganti. Ecco perché, il suo comportamento più educato degli altri (ma non era difficile in quel contesto!), verrà premiato quasi sicuramente.

Le confessioni di Veronica

La 15esima edizione del Grande Fratello 2018, non ha certamente brillato per educazione e rispetto. I finalisti ad un passo dalla chiusura dei giochi, stanno sperando di potere vincere e concludere il percorso in bellezza. Dopo la canzone della scorsa puntata, Bobby Solo si presenterà in finale dalla figlia? Filippo Contri invece, farà una sorpresa alla sua fidanzata finalista? Come ben sapete il ragazzo dal comportamento maldestro, si è fatto tatuare sul piede proprio il nome della sua fidanzata. Matteo e Alessia invece, avranno modo di vivere serenamente le battute finali del gioco? Simone Coccia, dopo la sorpresa della fidanzata nelle scorse puntate, vedrà un videomessaggio del figlioletto che tanto adora? Proprio nelle ultime ore nel frattempo, proprio Veronica si è lasciata andare ad alcuni pensieri ad alta voce. “Non penso di essermi meritata di stare qui” ha confidato a Matteo. “Per me invece si, hai ricevuto delle nomination ma sei andata avanti” le ha detto il bel calciatore. L'appuntamento con la finale del Grande Fratello 15 è quindi rinnovato per stasera, lunedì 4 giugno, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

