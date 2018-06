INSOMNIA/ Su Iris il film con Robin Williams (oggi, 4 giugno 2018)

Insomnia, il film thriller in onda su Iris oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank, alla regia Christopher Nolan. La trama del film nel dettaglio.

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

AL PACINO NEL CAST

Insomnia, il film in onda su Iris oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2002 da Paul Junger Witt in collaborazione con Edward K. McDonnell, Broderick Johnson e Andrew A. Kosove, diretta dal regista Christopher Nolan, il soggetto è tratto dal film omonimo diretto da Erik Skjoldbajerg di cui è un remake mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Hillary Seitz. Nel cast sono presenti attori del calibro di Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan e Nicky Katt. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INSOMNIA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Donner è un famoso e celebrato detective di Los Angeles che tuttavia, assieme al collega di sempre, Hap, sta attraversando un periodo non semplicissimo della propria vita professionale. Infatti, sul loro conto è in atto una indagine interna alla polizia in quanto sembra che i due abbiano fabbricato delle prove false per incastrare un uomo sul conto del quale erano certi che torturasse un povero bambino. In questa vicenda i due sembrano intenzionati a tenere un atteggiamento differente e nello specifico con Hap pronto a patteggiare mentre Donner vuole sostenere fino all’ultimo la propria innocenza conscio di come la cosa comporterebbe la fine della sua carriera. Nel frattempo vengono inviati in Alaska in una piccola cittadina per occuparsi dell’omicidio di una giovane donna di 17 anni. Qui fanno la conoscenza di una poliziotta appena entrata in servizio che è assolutamente affascinata dalle abilità professionali di Donner tant’è che conosce alla perfezione tutti i casi da lui risolti. Intanto le indagini prendono avvio con Donner e Hap che trovano nei pressi della zona dove è stato rinvenuto il corpo della giovane ragazza, il suo zaino con dentro un paio di libri di uno scrittore locale del quale la vittima era una accesa fan. Donner ha l’intuizione che probabilmente quei libri possono rappresentare una possibile traccia che potrebbe portarli a scoprire il vero assassino. Donner dall’alto della sua esperienza decide di confezionare una trappola ad hoc per l’assassino facendo circolare la notizia che la polizia sta cercando lo zaino della vittima. In effetti, la trappola funziona con un uomo che una sera al calare della nebbia con tanto di pistola, si palesa nei pressi dove era lo zaino per recuperarlo. I poliziotti provano ad arrestarlo ma nel corso di concitati momenti e per via della nebbia, Donner spara per sbaglio al suo collega uccidendolo sul colpo. Ha così inizio un duello personale tra il detective e l’assassino.

