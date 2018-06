LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT/ Su Rai 4 il film con Claudio Santamaria (oggi, 4 giugno 2018)

Lo chiamavano Jeeg Robot, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Claudio Santamaria e Ilenia Pastorelli, alla regia Gabriele Mainetti. Il dettaglio della trama.

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico in prima serata su Rai 4

NEL CAST CLAUDIO SANTAMARIA

Lo chiamavano Jeeg Robot, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 21,00. Lo chiamavano Jeeg Robot è la pellicola d'azione e fantascientifica che è stata affidata alla regia di Gabriele Mainetti ed è stata interpretata da Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli e Stefano Ambrogi. Come si evince dal titolo, la pellicola diretta da Mainetti si ricollega anche se sottilmente al famoso manga giapponese omonimo. Infatti uno dei protagonisti della storia crede che il personaggio principale della serie di Jeeg robot d'acciaio esiste per davvero, identificandolo con il personaggio Enzo Ceccotti. Nel cast di attori protagonisti troviamo Ilenia Pastorelli, giovane attrice italiana che ha esordito al cinema proprio grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot e che nel 2018 è stata una co protagonista femminile del film Benedetta follia diretto da Carlo Verdone. È diventata famosa nel 2011 partecipando alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Grazie a Lo chiamavano Jeeg robot che si è aggiudicata un prestigioso David di Donatello come miglior interprete protagonista dell'anno. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Protagonista della storia è Enzo Ceccotti un trentenne romano che vive di espedienti e non ha un lavoro stabile. Una sera, mentre sfugge ad un inseguimento della polizia, si getta nel Tevere e viene contaminato da uno strano materiale radioattivo. L'indomani, dopo aver trascorso una nottata turbolenta per via della contaminazione, l'effetto della sostanza tossica sembra essere svanito nel nulla. Quella stessa mattina Enzo ha un importante appuntamento con Sergio, spietato boss di una gang criminale romana, che gli propone di portare a termine una missione per suo conto. Il lavoro consiste nel appropriarsi di una partita di droga portata in Italia dall'Etiopia diversi mesi prima. Nel corso dell'operazione qualcosa va storto e Sergio muore, mentre Enzo viene gettato nel vuoto facendo un volo di diverse decine di mentri. Ma straordinariamente Enzo rimane illeso, scoprendo poco dopo di aver acquisito diversi super poteri, tra cui una forza sovra umana.

© Riproduzione Riservata.