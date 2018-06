LO HOBBIT – UN VIAGGIO INASPETTATO/ Su Tv8 il film con Martin Freeman (oggi, 4 giugno 2018)

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Martin Freeman, Ian McKellen, alla regia Peter Jackson. La trama del film nel dettaglio.

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Tv8

NEL CAST IAN MCKELLEN

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 21,10. Una pellicola di genere avventura e fantasy Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (titolo originale The Hobbit – An Unexpected Journey) che è stata realizzata dalla New Line Cinema in collaborazione con la Metro Goldwyn Mayer e rappresenta il primo capitolo dello trilogia de Lo Hobbit, appendice della trilogia de Il Signore degli Anelli. La regia è di Peter Jackson con il soggetto tratto dal romanzo Lo Hobbit scritto da Tolkien mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista con il supporto di Guillermo del Toro, Fran Walsh e Philippa Boyens. Nel cast sono presenti Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage e James Nesbitt. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO HOBBIT – UN VIAGGIO INASPETTATO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Nella terra di Mezzo, il giovane Bilbo Baggins che senza dire niente a nessuno ha ritrovato l’anello del potente Saurus e, scappato di mano a Gollum, ha deciso di iniziare a scrivere il proprio libro nel quale vorrebbe riportare tutte le avventure vissute nel corso degli anni per poi lasciarlo in eredità al proprio nipote Frodo. In questo libro si fa riferimento anche ad una straordinaria avventura che ha visto lo stesso Bilbo nelle terre di Erebor ed ossia dove si trova la montagna all’interno della quale il re dei Nani, Thror ha costruito la propria città fondata su una incredibile ricchezza dall’inestimabile valore. Tuttavia la potenza dei Nani viene scalfita in maniera drammatica dal potente drago Smaug che come tutti i propri simili è attirato, proprio al pari dei nani, dall’oro. Smaug con il proprio potente fuoco distrugge la città dei Nani scacciando il Re e tutti gli abitanti della città. Alcuni decenni più tardi un drappello di nani sopravvissuto capeggiato da Thorin scudo di quercia e dallo stregone Gandalf il grigio. Una straordinaria avventura che vedrà lo stesso Bilbo entrare a far parte di questa inusuale compagnia che tenterà di trovare il modo di rientrare all’interno della montagna, recuperare un potente amuleto attraverso il quale provare ad avere la meglio su un drago temuto da tutti compresi gli orchi ed il potente Saurus. Il ruolo di Bilbo in questa avventura sarà proprio quello di riuscire a trovare il modo di ritrovare la preziosa gemma conosciuta con il nome di Archengemma. Prima di questo però la compagnia dovrà superare innumerevoli zone molto pericolose nelle quale dovranno fare i conti anche con gli orchi da un imponenti mostro conosciuto come Azog il Profanatore. Insomma tante emozionati vicende tutte da vivere.

© Riproduzione Riservata.