La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 4 giugno: ultima settimana e poi l'addio di Marco Liorni

La Vita in diretta torna in onda oggi, 4 giugno, per iniziare l'ultima settimana della programmazione prima delle vacanze e dell'addio di Marco Liorni, cosa vedremo oggi?

04 giugno 2018 Redazione

Marco Liorni e Francesca Fialdini

Prende il via oggi l'ultima settimana di programmazione de La Vita in diretta almeno nella sua versione "invernale" visto che da lunedì lascerà posto alla sua versione estiva. Francesca Fialdini e Marco Liorni stanno per andare in vacanza ma mentre la prima sicuramente tornerà al suo posto da settembre prossimo, Marco Liorni è pronto a partire per nuovi lidi lasciandosi alle spalle anni di onorato servizio nel pomeriggio di Rai1. Al suo posto arriverà Tiberio Timperi anche se la conferma ufficiale di questi spostamenti arriverà il prossimo 27 giugno quando la Rai presenterà i suoi palinsesti annunciando programmi e conduttori della prossima stagione. Cosa ne sarà di Marco Liorni? In molti sperano che possa sbarcare a Domenica In mentre altri lo vedono pronto a lasciare la Rai, fatto sta che, secondo la Fialdini, proprio il collega ha deciso di andarsene, per quale altro progetto?

I TEMI DELLA PUNTATA

Al momento vige il silenzio su questo proprio come sui temi e gli ospiti della puntata di oggi, 4 giugno. Tra le discussioni più hot di oggi non si potrà non parlare della Maturità 2018, visto che milioni di ragazzi oggi hanno scoperto i nomi dei loro commissari esterni, e nemmeno la politica. Il nuovo Governo è ormai stato formato e le prime pedine iniziano a muoversi tra migranti e tasse. L'ultima parte, quella più leggera, sarà dedicata all'attualità, lo spettacolo e il gossip con interviste esclusive e le novità che vedremo in tv proprio in casa Rai come i prossimi Wind Music Awards.

