Laura Frenna e Paolo Ciavarro, flirt in corso?/ Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice ritrova l'amore?

Laura Frenna e Paolo Ciavarro, flirt in corso tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il conduttore del daytime di Amici? Tutti gli indizi sulla presunta nuova coppia.

04 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Laura Frenna

Nuovo amore tra i pupilli di Maria De Filippi? Secondo alcuni indizi raccolti dal Vicolo delle News, potrebbe essere scoppiata la scintilla tra Laura Frenna e Paolo Ciavarro. Lei è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne mentre Paolo, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, è attualmente il conduttore del daytime di Amici 2018 accanto a Marcello Sacchetta prendendo il posto lasciato vuoto da Stefano De Martino che ha fatto l’inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Dopo l’esperienza come corteggiatrice, Laura ha cominciato a lavorare presso la redazione di Maria De Filippi. Come rivela il Vicolo, Laura e Paolo si sono conosciuti nel dietro le quinte di Amici e, tra i due potrebbe essere scoccata la famosa scintilla. Laura che ha cercato di trovare l’amore corteggiando Andrea Damante che le preferì Giulia De Lellis, è davvero la nuova fiamma di Paolo Ciavarro?

LAURA FRENNA E PAOLO CIAVARRO: GLI INDIZI SUL PRESUNTO FLIRT

Giovani e belli, Laura Frenna e Paolo Ciavarro hanno conquistato la stima e la fiducia di Maria De Filippi cominciando a lavorare con lei in ruoli differenti. Stare a contatto giorno dopo giorno, però, sembra abbia fatto avvicinare molto l’ex corteggiatrice e il conduttore del daytime di Amici che trascorrerebbero diverso tempo insieme. Secondo quanto si legge sul Vicolo, ci sarebbero diversi indizi che farebbero pensare ad un flirt tra i due. I due sarebbero apparsi insieme in una storia su Instagram della Frenna mostrandosi in teneri atteggiamenti. Nella foto in questione, il ragazzo che bacia sulla guancia Laura si mostra con la stessa maglietta e la stessa collana che Paolo mostra sulle sue storie. Pura coincidenza o tra i due ci sarà del tenero?

