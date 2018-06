Lorenzo Riccardi corteggia Sara Affi Fella?/ Uomini e Donne: la reazione di Luigi Mastroianni sui social

Lorenzo Riccardi torna a corteggiare Sara Affi Fella dopo la scelta a Uomini e Donne? La reazione di Luigi Mastroianni sui social arriva puntuale: la frecciatina al rivale.

04 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi torna a corteggiare Sara Affi Fella? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, superata la delusione per la scelta della tronista napoletana che gli ha preferito Luigi Mastroianni, avrebbe deciso di tornare all’attacco lasciando una serie di like al profilo social di Sara che non sono passati inosservati ai fans e allo stesso Luigi. I gesti di Lorenzo arrivano pochi giorni dopo la fine del trono classico e stanno facendo torcere il naso ai sostenitori della coppia Sara-Luigi. Qual è il vero motivo che avrebbe spinto Riccardi a scoprirsi lasciando like ai post dell’ex tronista? Secondo gli utenti dei social, l’ex corteggiatore non avrebbe ancora dimenticato Sara al punto da volerla corteggiare nuovamente nonostante il fidanzamento con Luigi. Lorenzo non ha nascosto i suoi sentimenti nei confronti della Affi Fella a cui avrebbe risposto sì qualora fosse stato la sua scelta. Il gesto social di Lorenzo non è piaciuto a Luigi che, su Instagram, ha postato una foto con il fratello lanciando una frecciatina al rivale: “C’è chi sente il bisogno di provocare… poi c’è chi sente il bisogno di volere bene!”.

LORENZO RICCARDI: LE PAROLE POST SCELTA

La scelta di Sara Affi Fella ha lasciato il segno nel cuore di Lorenzo Riccardi che sperava davvero di poter lasciare lo studio di Uomini e Donne con la bella napoletana. L’ex corteggiatore, dopo alcuni giorni di silenzio, è tornato sui social scrivendo un dolce messaggio: “Voglio ricordarmi questo percorso così, con il sorriso. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo, tutti quelli che fino all’ultimo hanno creduto in me, tutti quelli che hanno capito davvero come è Lorenzo. IL COBRA!!!! Grazie a tutti di cuore!!!”. Lorenzo, tuttavia, non sembra aver dimenticato affatto Sara che, tuttavia, sui social, si mostra felice e innamorata del suo Luigi Mastroianni che è pronto a difendere la sua storia d’amore.

