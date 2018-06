Lucia Orlando/ La commessa romana criticata sui social (Grande Fratello 15)

Lucia Orlando, la commessa romana, è tra i finalisti del Grande Fratello 15. Questa sera fuori dalla casa rivedrà Filippo Contri, come evolverà il loro rapporto?

Lucia Orlando ha lanciato l'ultima freccia avvelenata a Simone Coccia Colaiuta, il concorrente del GF 15 con cui ha legato di meno. "Mi irriti", ha svelato la romana durante il gioco della verità, quando ha deciso di essere del tutto sincera nei confronti dell'ex spogliarellista. Lucia infatti crede di avere di fronte una persona poco sincera, che ha spesso sfruttato le lacrime a proprio vantaggio e per apparire diverso dalla realtà. Parole lapidarie che la romana ha pronunciato subito dopo una confessione di Simone fra le lacrime, in cui ha manifestato un senso di colpa per non essere riuscito a legare con lei. Supportata dagli altri concorrenti, la Orlando non è riuscita tuttavia nell'obbiettivo comune di far comprendere a Coccia i suoi errori nel mettere al primo posto una strategia, a discapito dei rapporti personali. Anche se le accuse di Lucia hanno dato modo anche al resto del gruppo di esternare le proprie impressioni sul concorrente. Accantonato lo sconforto per Filippo Contri, la commessa è riuscita finalmente a sorridere anche grazie alla vicinanza di Veronica Satti e Alessia Prete, quest'ultima sempre più vicina e su cui ha cambiato del tutto opinione rispetto all'inizio del reality.

Le amicizia nate nella casa del Grande Fratello

Il GF 2018 ha permesso a Lucia Orlando di trovare tre grandi amici in Veronica Satti e Danilo Aquino, oltre che in Baye Dame Dia. Un rapporto che forse non è mai riuscita a creare con Filippo Contri, il ragazzo che è riuscita a scuoterla a livello emotivo e che l'ha gettata anche in confusione. Scoprire che il romano è stato eliminato non ha provocato tuttavia nella commessa la solita crisi di pianto, forse per i pochi giorni che li avrebbero comunque divisi dal loro prossimo incontro. Eppure Filippo sembra aver fatto retromarcia in questa settimana, sottolineando a Mattino 5 di non essere innamorato di Lucia. Come reagirà quest'ultima di fronte a una notizia del genere? L'ultimo step nel reality è stato affrontato a testa alta dalla romana, nonostante un piccolo sconforto iniziale per non avere ancora il ragazzo al suo fianco. Un breve attimo subito sostituito dalla felicità di non sentirsi più sotto pressione a livello emotivo. I dubbi sulla loro relazione però rimangono, soprattutto agli occhi di tanti fan che sui social continuano a ribadire che fosse in realtà tutto dovuto ad un gioco di visibilità.

Filippo Contri le farà una sorpresa?

Lucia Orlando potrebbe diventare la vincitrice del Grande Fratello 2018? Le quotazioni dei bookmakers sono a sfavore della commessa romana, che è riuscita ad abbandonare limiti e freni solo in alcuni giorni del programma. Nella Casa si è vista fin troppo spesso in lacrime, intenta a stare rinchiusa nel suo guscio. Forse uno scotto dovuto all'assenza di Baye Dame Dia, l'unico con cui avrebbe potuto aprirsi un po' di più, anche forse in modo maggiore rispetto alle confidenze fatte all'amica Veronica Satti. E questo potrebbe aver compromesso del tutto il suo gioco, dato che non è riuscita a farsi volere bene dalla maggior parte del pubblico. Sui social si contestano diversi aspetti del suo carattere, dalla facilità con cui pronuncia parolacce fino alla scarsa abitudine ad adottare un comportamento consono alle telecamere. Eppure i suoi sostenitori non fanno che chiedere a gran voce che Filippo Contri le faccia una sorpresa proprio in occasione della finale: sarà davvero così? Il romano intanto ha adottato la strategia del silenzio sui social: nessuna menzione a Lucia, nessun tag che faccia intuire il suo desiderio di rivederla ancora.

