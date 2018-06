MARIA DE FILIPPI E SIMONA VENTURA BALLANO 'LA CINTURA'/ Video, la loro danza diverte il pubblico (Amici 2018)

Maria De Filippi e Simona Ventura protagoniste di un ballo ad Amici 17 sulle note di La Cintura di Alvaro Soler. Il video della loro breve e diverrtente esibizione.

04 giugno 2018 Redazione

Simona Ventura (Facebook)

Maria De Filippi e Simona Ventura si sono divertite ieri sera durante la semifinale di Amici, che ha decretato il passaggio del turno di Irama, Einar, Carmen e Lauren. In una puntata molto tesa, nella quale non sono mancati i momenti di commozione ed emozione, le due conduttrici hanno infatti anche trovato il tempo per lasciare da parte la gara e dedicarsi al ballo. Sulle note de La Cintura, di Alvaro Soler, Super Simo e Queen Mary hanno dato vita ad un simparietto spontaneo lanciandosi in qualche passo di danza, fatto che non accadeva da tempo (clicca qui per vedere il video). Si è trattato di un momento molto apprezzato dal pubblico da casa che questa mattina ha riportato diversi commenti positivi per le due presentatrici, che non hanno mai negato di stimarsi molto sia dal punto di vista personale che professionale. Dopo l'esperienza a Selfie - Le cose cambiano, infatti, la De Filippi ha voluto Simona Ventura anche nella commissione esterna di Amici ma non sarà questa l'unico programma che le legherà durante l'estate.

IL BALLO DI MARIA DE FILIPPI E SIMONA VENTURA

Sulle note di La Cintura, interpretata dall'ospite Alvaro Soler, Maria De Filippi e Simona Ventura ieri sera hanno dato vita ad un divertente siparietto dedicandosi ad un ballo improvvisato, molto apprezzato dal pubblico in studio e da quello da casa. L'attenzione, infatti, si è subito concentrata sulle due presentatrici, anziché che sull'artista spagnolo e sugli altri ragazzi, almeno fino a quando Garrison ha 'rapito' la padrona di casa per poter ballare insieme a lei. L'affinità tra Maria e Simona non sorprende gli appassionati dei programmi di Canale 5. A fine estate, infatti, la Ventura condurrà un altro programma ideato dalla De Filippi, ovvero la prima edizione della versione vip di Temptation Island. La notizia, che era già nell'aria da qualche mese, è diventata ufficiale la scorsa settimana. A breve si attendono anche i primi nomi dei fidanzati che decideranno di mettersi alla prova, nella versione del docu-reality dedidcata ai famosi.

© Riproduzione Riservata.