Marco Firpo, Uomini e Donne/ “Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!”, e sull’intervento dice che…

04 giugno 2018 Valentina Gambino

Marco Firpo, dall’intervento al cuore all’amore per Gemma

Marco Firpo, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato ad un passo dalla morte per un intervento al cuore molto delicato. Dopo essersi sottoposto all’intervento durato circa 5 ore, per fortuna ha ripreso in mano la sua vita anche se lontano dalla televisione e Gemma Galgani, sua ex fidanzata. Intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, il genovese si è confessato parlando proprio della dama e l’amore vissuto la scorsa estate: “Gemma e io abbiamo passato la scorsa estate insieme proprio qui, ed eravamo felici. Averla al mio fianco è stata la cosa più bella che potesse accadermi, perché Gemma ha una gioia di vivere che non avevo mai trovato in un’altra donna. Sorrideva. Diceva di amarmi. Mi faceva sentire importante. E io ero felice come non lo sono mai stato. La mia casa era diventata la sua casa, i miei amici i suoi amici. Ogni mattina, quando la vedevo alzarsi dal letto, ringraziavo gli angeli del cielo per avermela fatta incontrare”. Poi qualcosa tra di loro è andato storto, come confida proprio l’ex cavaliere: “Poi, così com’è arrivata, Gemma se n’è andata via e mi ha lasciato solo. […] Una mattina ho visto che preparava le valigie e un brivido di freddo mi è corso lungo la schiena. Forse è stato quello il primo momento in cui ho iniziato a soffrire, a non sentirmi per niente bene. Ho capito che non l’avrei più rivista”.

Marco Firpo, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, confida di essere ancora nostalgico sulla fine della storia con Gemma Galgani: “Pensare a lei tuttora riesce a farmi battere il cuore forte come quello di un ragazzino. Quando l’anno scorso mi ha lasciato, mi sono ripromesso che l’avrei riconquistata. Sono tornato a Uomini e Donne soltanto per lei, senza guardare altre donne, aspettando il momento giusto per farmi nuovamente avanti. Ed è proprio concentrandomi su Gemma che ho trascurato i sintomi di quello che mi stava accadendo”. Da qui parte il drammatico racconto della sua malattia: “Vedere Gemma mi faceva dimenticare qualsiasi sintomo. Poi all’improvviso il mio fisico ha ceduto. Avevo dolori lancinanti ovunque, come spilli nella carne dentro e fuori dal corpo. Ero a casa, era sera. Poche ore dopo ero già sul tavolo operatorio con il 50% di probabilità di andare da nostro Signore, a soli 57 anni. […] Mi hanno diagnosticato un’endocardite acuta, una grave infiammazione del rivestimento interno del cuore , l’endocardio, e una infezione diffusa nel costato. C’erano ascessi e le valvole cardiache stavano per collassare. Mi hanno dato 5 ore di vita. […] La situazione era disperata e ho chiamato l’avvocato che ha in custodia il mio testamento. […] Mi hanno aperto dal collo all’ombelico, in dieci ore hanno estratto il cuore e, dopo averlo ‘ripulito’, lo hanno rimesso a posto. Quando mi sono svegliato, quando ho capito che ero vivo, ho fatto 2 cose: ho iniziato a pregare e a pensare a Gemma”.

L’intervista dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne prosegue raccontando di essere stato a riposo per due mesi, sperando che la dama lo andasse a trovare. In ultimo, la confessione bollente: “Sessualmente ci trovavamo benissimo. Da quando è andata via non ho più fatto l’amore. […] Il mio cuore ferito aspetta lei e l’aspetterà sempre. […] La rivoglio, la rivoglio per sempre”.

