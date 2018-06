Matteo Gentili/ Sarà l'ex di Paola Di Benedetto il vincitore di questa edizione? (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili, sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili, Grande Fratello 15

Matteo Gentili ha trascorso l'ultima settimana al Grande Fratello 15 con maggiore tranquillità rispetto al solito. L'ex calciatore ha vissuto pochi momenti di rabbia nella Casa, ma sapere di essere a breve distanza dalla finale ha disteso l'animo di tutti i concorrenti. Sollecitato dalla produzione, il gruppo di inquilini ha avuto modo di dire ad un altro dei ragazzi, scelto a caso, tutto ciò che fino a quel momento ha evitato di dire. A Matteo è capitata Alessia Prete, con cui ha stretto un legame romantico in tante settimane. Niente di definitivo, come sa bene l'ex calciatore. La prova del nove avverrà quando entrambi chiuderanno la porta rossa alle loro spalle e scopriranno com'è vivere la loro storia al di fuori del reality. Le emozioni che entrambi hanno provato sono però innegabili, come quelle provate in occasione del primo bacio. Matteo ha sottolineato soprattutto come il sorriso di Alessia sia in grado di incantarlo ogni volta che lo vede e di provare una forte gratitudine verso la ragazza "perché mi hai fatto riscoprire vivo". Parole importanti che si sono trasformate in una vera e propria dichiarazione d'amore, per una delle coppie che ha subito conquistato l'affetto del pubblico.

SARÀ IL VINCITORE?

Sono tante le qualità messe in evidenza da Matteo Gentili nel corso del Grande Fratello 2018. Apparso inizialmente come uno dei concorrenti più anonimi, l'ex calciatore è riuscito a ribaltare la sua situazione grazie al flirt in corso con Alessia Prete. E non solo perché le love story conquistano da sempre i telespettatori, ma soprattutto perché è proprio grazie alla vicinanza della ragazza che Matteo è riuscito a parlare un po' più di se stesso. Dal passato con l'ex fidanzata Paola Di Benedetto, che ha chiuso definitivamente prima della partenza dell'ex Madre Natura per le Honduras, fino alla sorpresa di credere ancora nell'amore. Gentili non credeva di certo di potersi innamorare ancora e soprattutto così presto. Eppure l'ex Miss di Volvera è riuscita a fargli cambiare idea fin da quando la loro simpatia si è trasformata in qualcosa di più. Purtroppo questa parentesi rosa nata fra le mura della Casa non lo ha tenuto lontano dalle crisi con gli altri inquilini, specialmente con Simone Coccia Colaiuta, con cui non è mai decollato un vero rapporto. Anche se negli ultimi giorni i due concorrenti hanno avuto modo di avvicinarsi, l'ex calciatore ha già ribadito in più di un'occasione di non fidarsi per nulla dell'ex spogliarellista.

IL PUBBLICO LO AMA?

Il Grande Fratello 2018 potrebbe vedere Matteo Gentili indossare la corona di vincitore di quest'edizione. Il concorrente è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel cuore del pubblico, forse avvantaggiato delle precedenti apparizioni in tv. Quel sorriso da bravo ragazzo e quegli occhi sinceri sembrano aver colpito nel segno: i sostenitori di Gentili e di Alessia Prete sono numerosi e potrebbero persino sconfiggere i supporters di Simone Coccia Colaiuta. Matteo non dovrà solo vedersela con l'ex spogliarellista, ma anche con Alberto Mezzetti, che in questi mesi è riuscito ad emergere con le sue sole forze e non grazie ad un flirt scoppiato d'improvviso. Senza considerare che questa sera Matteo potrebbe ricevere una sorpresa imprevista, forse una parentesi romantica da condividere con la modella. Gli autori del resto hanno sempre messo in risalto le storie d'amore nate sotto il segno dei riflettori e questo potrebbe garantire alla coppia qualche sguardo languido in più, oltre a frasi romantiche da scambiarsi prima di chiudere quest'esperienza in via definitiva.

