Nonni di Veronica Satti al Grande Fratello 2018 / Sorpresa dal Lido Carmelita: "Sei il nostro orgoglio"

I nonni di Veronica Satti entrano nella Casa del Grande Fratello 2018 per la finalissima. "Sei il nostro orgoglio, il nostro amore grande". Commozione in diretta

04 giugno 2018 Anna Montesano

Veronica Satti, GF 15

La finale del Grande Fratello 2018 inizia con una bella sorpresa per Veronica Satti. In diretta su Canale 5, Barbara D'Urso apre un collegamento speciale proprio per la figlia di Bobby Solo ed ecco che in video appaiono due persone che la Satti ben conosce: i suoi nonni. Ed eccoli su un divano, seduti vicini, le due persone che per Veronica sono stati quasi come due genitori, visto il rapporto conflittuale con suo padre. "Sei il nostro orgoglio, sei bellissima amore nostro" sono le parole che la nonna urla a sua nipote durante il collegamento. La concorrente del Grande Fratello 15 si commuove ed emoziona molto, poi la parola torna a Barbara D'Urso che sottolinea come ha voluto che i due avessero un camerino confortevole pur essendo lontani.

SORPRESANEL LIDO CARMELITA PER VERONICA

"Voi siete a Genova ma ho fatto di tutto perché aveste un posto confortevole per il collegamento. Come si sta lì?" chiede poi la conduttrice, prima di chiedere che l'inquadratura venisse allargata e mostrasse che, in realtà, i nonni sono proprio lì accanto a lei, nel Lido Carmelita. Veronica è sorpresa e corre nel Lido Carmelita, siede tra i due nonni e li abbraccia con forza, commossa per le loro parole. Emozioni fortissime per lei prima di conoscere l'esito della nomination.

