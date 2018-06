Oroscopo di Simon & The stars, classifica settimanale 4-10 giugno/ Previsioni: quali sono i segni top e flop

04 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo di Simon & The stars

Andiamo a vedere l'oroscopo di Simon & The stars per la settimana che va dal 4 al 10 giugno prossimo con un'analisi approfondita segno per segno. L'Ariete in questa settimana inizia a muoversi e a sviluppare finalmente un'immagine professionale. In questo aiuta incontrare nuove figure o persone che si conoscono, le quali potrebbero aiutare a sviluppare contatti utili per il futuro. Questa settima diventa ideale per seguire corsi formativi e per valutare una proposta nuova molto importante. Alcuni avranno l'occasione di avere un terreno oppure altri immobili utilizzabili come fonti di reddito e altri invece potrebbero comprare un dato terreno allo scopo di investire e creare un'attività. Saturno impone cautela e il giorno lunedì 4 giugno coloro che lavorano nell'ambito dei media avranno nuove occasioni di firmare contratti. Invece venerdì 10 giugno possono esserci tensioni e non solo nell'ambito del lavoro. Inizia un certo calo a livello di umore probabilmente causato da una certa stanchezza e forse anche dallo stress di gestire rapporti conflittuali con i parenti. In questo momento qualcuno inizia a pensare a un cambiamento di casa. In amore, se la relazione è recente o ha attraversato da poco una crisi, potrebbe esserci un po' di tensione. I single, invece, possono sviluppare amicizie e farle evolvere in qualcosa di più. Il Toro ha voglia di mettersi in gioco in questo momento e di cercare occasioni nuove nel lavoro oppure di cambiare lavoro se non si trovano. Negli affari si consiglia di adottare un atteggiamento lungimirante e concreto, perché a inizio settimana si rischia di essere attirati da alcune promesse economiche difficili da realizzare. In ogni caso, se non ci sono elementi concreti e sicuri è meglio lasciar perdere. I pianeti si allineano il 6 giugno, giorno in cui potreste trovarvi di fronte a promesse in ambito economico o a un nuovo referente. Quest'ultimo potrebbe essere un amico o un amante e, se state vivendo un momento di crisi in amore, potrebbe aiutarvi a capire come stanno le cose. Le giornate di giovedì 7 e anche la domenica 10 saranno interessanti per fare incontri importanti. Inoltre, domenica 10 sarà un giorno molto importante per chi vuole fare chiarezza un pensiero.

I Gemelli iniziano bene la settimana, infatti lunedì 4 giugno sarà una giornata molto positiva grazie all'armonia tra Sole e Mercurio e tra Luna e Marte. Avete energia per continuare a lavorare su nuovi progetti e forse potete convincere un capo a darvi una promozione. Chi ha tutti i requisiti e ha sempre lavorato può ottenere molto dal cielo di questa settimana. Potreste ricevere opportunità diverse da quello che aspettavate, vagliatele comunque e siate elastici. Ci sono meno carichi a livello economico e potreste avere delle nuove entrate. Giovedì 7 arrivano piccole tensioni in famiglia, quindi cercate di evitare ogni confronto sul lavoro. La situazione economica migliora e molte coppie potranno fare spese importanti che volevano fare da tempo. Queste giornate sono ottime per chi vuole parlare di sentimenti. Le relazioni in bilico o quelle clandestine dovranno avere maggiore equilibrio e in questi giorni potreste arrivare a una decisione. Invece, il 9 potrebbero esserci discussioni con gli amici. Il Cancro ha Saturno in opposizione ma questo non impedisce di avere uno spirito combattivo pronto a lottare per ciò che vuole. Venerdì 8 però fate attenzione alle potenziali distrazioni. La prossima settimana arriva Mercurio nel segno che risolleva le vostre finanze. Sul lavoro, invece, chi ha un'attività in proprio ha la possibilità di dar vita a nuovi progetti e chi invece è dipendente e vuole cambiare qualcosa deve chiedere senza aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. In amore non si deve perdere la fiducia perché con l'arrivo dell'estate ci saranno tante opportunità. Mercoledì 6 probabilmente riceverete un messaggio inatteso e se poi fate anche un incontro cercate di impegnarvi e trasformarlo in qualcosa di più.

LEONE GRINTOSO, BILANCIA MOMENTO PIENO DI CONFLITTI

Il Leone grazie alla presenza di Marte ha maturato una grinta sorprendente. A volte questo stato d'animo vi mette in contrasto con i capi ma vi spinge molto più spesso a inseguire i vostri sogni. Attenzione nella giornata di lunedì 4 agli scontri sul lavoro anche se alla fine potreste raggiungere ottimi risultati. Anche venerdì 8 sarà una giornata difficile ma poi l'arrivo di Venere faciliterà le trattative. In amore potreste aver fatto incontri con persone da cui siete molto attratti. L'inzio della settimana è meglio parlare chiaramente con il partner, invece nel fine settimane sarete infastiditi da tensioni in famiglia. La Vergine aspetta grandi risultati sul lavoro tra luglio e settembre ma ora è arrivato il momento di preparare una strategia. Ora, allora, si possono iniziare a preparare delle nuove iniziative o cambiamenti. Tra il 5 e il 7 potreste prendere decisioni con un capo o una persona di riferimento. Nel lavoro dovete agire prima che le situazioni tendano a diventare insopportabili. Mercurio poi vi invita a fare attenzione alle spese. Nelle questioni di famiglia in questo momento si consiglia di agire con molta cautela. In amore, invece, le storie che nascono ora possono essere passionali e, tuttavia, la ragione probabilmente vi invita a non scegliere quella persona perché non è quella giusta per voi. Probabilmente verso metà settimana vi confronterete e chiarire ciò che pensate.

La Bilancia negli ultimi tempi ha avuto molti scontri a livello professionali e ora ci sono almeno due tipi di persone sotto questo segno: quelle che attendono nuove occasioni e quelle che continuano a lottare. I prossimi mesi, in particolare quelli autunnali, saranno fondamentali per raggiungere i risultati sperati. Lunedì 4 è una giornata importante in cui potreste ricevere buone notizie o fare richieste su cose che vi stanno a cuore. In questi ultimi tempi avete guardato ai sentimenti con molta cautela anche perché la posizione sfavorevole di Venere vi porta più all'eros piuttosto che a rapporti stabili. Ottimo il lunedì 4 per gli incontri mentre nel fine settimana anche le coppie solide potrebbero avere qualche scontro. Lo Scorpione nella vita professionale deve ricostruire e fare molti cambiamenti. La giornata di lunedì 4 va presa con cautela a livello lavorativo soprattutto se siete in un nuovo ambiente o volete contrastare un cambiamento. Mercoledì 6 invece Giove e Venere si trovano in una posizione protettiva e vi portano a raggiungere con facilità degli accordi. La domenica 10 chi è in coppia deve valutare e prestare attenzione alle esigenze del partner. Quanto alle decisioni, invece, è meglio rimandarle all'autunno.

SAGITTARIO CONFLITTUALE, CAPRICORNO QUANTE NOVITÀ

Il Sagittario in questa settimana deve attraversare periodi conflittuali che saranno esasperati nelle giornate tra martedì 5 e giovedì 7. Ricordate di fare le cose nel modo tradizionale senza cercare scorciatoie. Le giovani coppie ora si trovano a vivere una situazione complicata detta "a fisarmonica" in cui si allontanano e si avvicinano a più riprese. Le coppie devono stare attente il giorno mercoledì 6 a non scaricare tutte le tensioni sul partner mentre per i single il fine settimana sarà il momento migliore. Il Capricorno sta prendendo un po' di confidenza con alcune novità subentrate nel mese di maggio in ambito lavorativo. Tra martedì 5 e giovedì 7 potreste chiudere delle trattative per un nuovo lavoro anche se probabilmente non si tratterà di un accordo definitivo. Chi ancora non ha avuto opportunità può approfittare di queste giornate per fare delle richieste. Il venerdì 8 sarà una giornata negativa con spese impreviste e nervosismi. La Luna storta insieme a Venere porta dubbi in amore e, tuttavia, cercate di essere comprensivi soprattutto nelle giornate di venerdì 8 e di sabato 9. Per chi cerca ora l'amore importante questo potrebbe non essere proprio il momento ideale, cercate invece di frequenti gli ambienti perfetti a luglio. Domenica 10 farete un incontro che non aspettavate.

L'Acquario ora si trova in situazioni lavorative che non devono essere percepite come definitive ma come una fase di passaggio. Il cielo ha in serbo ottime occasioni, quali nuove promesse di lavoro o, addirittura, firma di nuovi contratti. Lunedì 4 sarà una giornata importante a livello professionale e dovete cogliere l'occasione per fare delle richieste a cui riceverete risposta forse dopo la fine dell'estate. A livello finanziario ci vuole molta cautela, in amore, invece, i single vogliono risvegliare la passione. Le coppie che ora non riescono a trovare la passione d'un tempo rischiano un po' di allontanarsi, ma siate cauti e fate attenzione a quello che dite sabato 9. I Pesci devono muoversi nel loro ambiente per cercare di cogliere opportunità oppure possono cambiare orizzonte se vogliono qualcosa di diverso. Tra martedì 5 e giovedì 7 ci saranno ottime notizie nel settore degli affari. Mercurio vi causa rallentamenti e se state per concludere contratti e accordi vi conviene aspettare. Con Venere nel Cancro vi trovate a prendere decisioni molto importanti in amore, per esempio quelle di trasferirsi in nuove città e prendere una casa insieme. Mercoledì 6 sarà una giornata significativa per chi non ha il partner. Invece, domenica 10 ci sono piccole gelosie e tensioni per cui è importante fidarvi del vostro intuito.

