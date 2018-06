PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 4 giugno 2018 a LatteMiele: Ariete in difficoltà sentimentale

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 giugno 2018: le previsioni per tutti i segni zodiacali. Ariete in difficoltà sentimentale, bella settimana per il Leone e gli altri...

04 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 4 GIUGNO 2018

Ora è il momento di andare a vedere segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox. Partiamo dai segni di Ariete e Toro. Ariete: è un mese un po' faticoso nell'ambito sentimentale. Questo perché spesso si pensa un po' troppo al lavoro e poco all'amore. Vi sono delle tensioni dato che continuano ad esserci solo delle situazioni part time. Si è sempre in una fase in cui si sa che qualcosa dovrà prima o poi cambiare. Venerdì è una giornata migliore e positiva per i sentimenti, i single possono fare anche degli incontri davvero molto interessanti ma bisogna essere anche attenti. Toro: è un momento in cui si possono fare grandi cose dal punto di vista lavorativo. Tutti i segni di terra porteranno avanti entro l'estate un grande progetto. Tutti i nati sotto questo segno sono pronti a fare un grande salto, un cambiamento decisivo che potrebbe portare a delle grandi soluzioni e a una crescita molto interessante.

ARIETE IN DIFFICOLTÀ SENTIMENTALE, SEGNI IN CRISI

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quelli che sono i segni in crisi. Mese faticoso per l'Ariete che si trova a vivere delle complicazioni dal punto di vista sentimentale. Si pensa troppo al lavoro e spesso si finisce per trascurare la persona amata che potrebbe decidere anche di reagire male e magari portare alla fine di una storia. In discussione c'è il Cancro che non si sente favorito dalla condizione astrale. Le stelle infatti mettono pressione e possono regalare anche qualche difficoltà più del previsto. Giornate complicate anche per la Bilancia che non riesce a trovare un amore a cui dedicarsi e per il quale vale la pensa spendere energie e tempo. Certe persone non riescono a condividere le cose anche se hanno una storia in piedi e rischiano di ritrovarsi a fare conti con alcune difficoltà non semplici da discutere. In alcuni casi sarebbe meglio cercare di fermarsi un attimo a ragionare, senza prendere decisioni da considerarsi assolutamente affrettate.

BELLA SETTIMANA PER IL LEONE, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 4 giugno 2018, dai segni zodiacali top e flop. Lo facciamo seguendo sempre quanto raccontato da Paolo Fox sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Si apre una bella settimana per i nati sotto il segno del Leone che vedrà soprattutto nel weekend arrivare grandi soddisfazioni. Qualche pensiero in più per la Vergine che deve studiare la soluzione per uscire da un momento non facile da gestire. La Luna e il Sole sono positivi per i Gemelli che possono beneficiare anche di Marte e Mercurio dalla loro parte. Questo è un momento che non ci sono da fronteggiare grandissime difficoltà, ma nel quale sicuramente sarebbe interessante provare a dare una sterzata improvvisa. Ora è il momento per agire, prima che possano arrivare tempi peggiori. Lunedì decisamente forte per i Pesci che sono pieni di energia e nonostante qualche difficoltà sono in grado di ritirarsi su. Grande agitazione invece per l'Acquario che si trova a combattere con Marte e Urano dissonanti.

© Riproduzione Riservata.