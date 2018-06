PAT GARRETT E BILLY THE KID/ Su Rai Movie il film con James Coburn (oggi, 4 giugno 2018)

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JAMES COBURN

Pat Garrett e Billy the Kid, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 22.50. La pellicola è stata diretta da Sam Peckinpah, regista di fama internazionale scomparso nel dicembre dell'84 e noto soprattutto come sceneggiatore di film western. Secondo gran parte dei critici cinematografici, negli anni 70 i suoi progetti contribuirono a per far evolvere stilisticamente il genere western. Tra i suoi film più famosi ricordiamo Il Mucchio selvaggio, Voglio la testa di Garcia, Killer Elite e La croce di ferro. Nel cast di attori protagonisti di Pat Garrett e Billy the Kid troviamo attori come James Coburn, Kris Kristofferson, Slim Pickens e Bob Dylan. Quest'ultimo, che ha vestito i panni del personaggio di Alias, è famoso come uno dei musicisti più noti al mondo. Vincitore di un premio Nobel alla letteratura nel 2016, curò anche la colonna sonora del film. Il personaggio di Billy the Kid venne affidato a Kris Kristofferson, attore e musicista americano noto anche per essere apparso nella saga cinematografica de L'incredibile storia di Winter. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PATT GARRETT E BILLY THE KID, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

John Chisum, uno dei più importanti e potenti proprietari terrieri del New Messico, è riuscito ad arricchirsi alle spalle dei suoi principali concorrenti grazie all'uso della forze e dell'intimidazione. Per farlo si è servito dell'aiuto di diversi pistoleri come Pat Garrett e Billy The Kid. Nel presente, però, le cose sono cambiate e John Chiusm sembra aver posato l'ascia di guerra in virtù di alcuni accordi siglati con il governo. Intanto Billy The Kid continua la sua carriera militare mentre Pat decide di dire addio alla sua vecchia vita diventando sceriffo. Quando quest'ultimo assumerà l'incarico di eliminare Billy tra i due si innescherà una terribile guerra che potrà terminare solo con la morte di uno dei due.

