Pixee Fox, la Barbie Umana nella Casa del Grande Fratello 2018?/ Barbara d’Urso lancia un particolare indizio

04 giugno 2018 Valentina Gambino

Pixee Fox nella Casa del Grande Fratello 2018?

Dopo Rodrigo Alves, nella Casa del Grande Fratello 2018 entrerà anche la Barbie Umana Pixee Fox? Barbara d’Urso nel corso del promo di Pomeriggio 5 di oggi, si è presentata proprio con in mano la celebre bambola prodotta da Mattel svelando che ci saranno moltissime sorprese nel corso della prima serata dedicata alla finale del reality show. Lo scorso ottobre infatti, proprio la ruspante conduttrice napoletana, ha ospitato la donna durante una puntata di Domenica Live. Arrivata per la prima volte in Italia, la “bambola umana” ha confessato di essersi sottoposta ad oltre 200 interventi di chirurgia estrema. Pixee si è fatta togliere 6 costole, ha cambiato il colore degli occhi in India e si è fatta rompere le mascelle. La particolare ragazza ha voluto precisare di non volere assomigliare alla celebre bambola: “Voglio subito fugare questo malinteso, io non mi sento come Barbie – ha dichiarato la donna - sto lavorando per essere qualcosa di nuovo. Sono come un progetto di scienza, una sorta di lavoro in corso d’opera, non voglio assomigliare a nessuno se non a Pixee Fox”.

Dal 2011 ad oggi, il bisturi ha cambiato radicalmente l’immagine di Pixee Fox trasformandola proprio in un’altra persona. “Non dico alle donne di non fare come me, ma vorrei che ognuno si sentisse libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo”. La Fox è stata la prima ad aver subito in Corea un’operazione di chirurgia estrema per rimuovere le costole. Nel frattempo in Italia, Francesca Cipriani ha dichiarato sull’Isola dei Famosi: “A maggio farò altri interventi chirurgici, voglio diventare come Pixee Fox, sarò la barbie umana italiana”. Per fortuna maggio è già passato e la giunonica showgirl ha evidentemente deciso di ripensarci. A questo punto, dato il particolare promo di Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, vedremo se la Barbie Umana entrerà o meno nella Casa del Grande Fratello 2018 per fare una gradita sorpresa ai concorrenti ancora in gioco.

