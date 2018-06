Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 4 giugno: le ultime dalla casa del Grande Fratello prima della finale

Ultima settimana di programmazione per Pomeriggio 5 che torna in onda oggi, 4 giugno, con tanta cronaca e con le ultime dalla casa del Grande Fratello prima del finale di questa sera

04 giugno 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 torna in onda oggi, 4 giugno, per l'ultimo lunedì di diretta insieme a Barbara d'Urso che, se la programmazione sarà confermata, andrà in pausa fino al prossimo mese di settembre. Quando si tratta della conduttrice è sempre un po' come camminare sui carboni ardenti ma sembra proprio che, proprio come Domenica Live, anche Pomeriggio 5 andrà presto in pausa lasciando la conduttrice alle prese con il copione del possibile ritorno de La Dottoressa Giò, la fiction di cui è stata protagonista. Come sempre il programma avrà una parte più nera e pesante e una più leggera destinata però all'ultima sezione della puntata. Quali sono i temi di oggi e quali saranno gli ospiti presenti in studio? Come sempre gli spoiler sulle puntate di Pomeriggio 5 sono pochi ma quello che è certo è che si parlerà di cronaca, almeno nella prima parte. E nella seconda?

I TEMI DELLA PUNTATA

Sicuramente nella seconda parte della puntata del Grande Fratello 2018 sarà dato ampio spazio allo spettacolo e al talk ma non si potrà prescindere dal fatto che questa sera andrà in onda la finalissima del reality show di Canale 5. La conduttrice si prepara ad alzare il velo sull'ultima puntata proprio a Pomeriggio 5 regalando all'amato pubblico i preziosi indizi su quello che succederà questa sera. Sono tante le sorprese preparate per questa finale e in molte sono stati coinvolti anche gli ex gieffini di questa edizione. Cos'altro svelerà Barbara d'Urso? Chi entrerà in casa per le ultime sorprese ai finalisti e al possibile vincitore?

