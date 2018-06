Rodrigo Alves, il Ken umano/ “Gli agenti mi hanno strappato il passaporto, non mi riconoscevano dalla foto"

Rodrigo Alves, il Ken umano, viaggia moltissimo e durante una delle sue traferte non è stato riconosciuto come il vero proprietario del suo passaporto

Rodrigo Alves

Distrutto. Il passaporto del Ken umano, Rodrigo Alves è stato distrutto perché gli agenti non sono stati più in grado di riconoscerlo con la sua foto nel documento, scattata prima delle numerose plastiche subite. Rodrigo Alves conta cinquanta interventi chirurgici attuati con lo scopo di assomigliare al famoso fidanzato di Barbie, Ken. Rodrigo oggi ha 28 anni è brasiliano, ma da 15 anni vive a Londra. Viaggia moltissimo e il suo passaporto conteneva ancora una foto precedente ai numerosi interventi subiti. A causa di questo, settimane fa, in Inghilterra non è stato riconosciuto dagli ufficiali britannici come il vero proprietario di quel documento di identità. Così gli ufficiali, sebbene il passaporto avesse validità di ancora sei mesi, hanno tagliato il documento suggerendo ad Alves di farne uno nuovo. Un nuovo problema si è posto davanti al Ken umano che è stato escluso dai voli per gli Emirati Arabi e per l’India.

“NON HO MAI VOLUTO ESSERE UNA BAMBOLA”

Rodrigo racconta al Daily Mail di non aver mai avuto questi problemi, di aver viaggiato moltissimo per gli Emirati Arabi Uniti dove le persone sono più abituate a vedere interventi chirurgici. “Mi sono sentito molto in imbarazzo perché tutti mi guardavano come se fossi accusato di qualcosa di grave. Ho spiegato che viaggiavo molto per lavoro”. E di quello che è diventato racconta: “non ho mai sognato di sembrare una bambola. Ma sono felice e mi sento a mio agio con il mio aspetto. Amo il fatto di distinguermi per essere diverso e questo mi fa bene, come essere umano”. Ora, Rodrigo Alves sta scrivendo una sua autobiografia, dice di non voler incoraggiare i giovani a sottoporsi agli interventi chirurgici perché sono molto pericolosi, ogni intervento è un rischio pe rla propria salute. Parole dette da un uomo che ha speso milioni di euro per diventare quello che oggi è.

© Riproduzione Riservata.