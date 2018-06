SCONTRO TRA TITANI/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson (oggi, 4 giugno 2018)

Scontro tra Titani, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Liam Neeson, Alexa D'Avalos, Sam Worthington, alla regia Louis Leterrier. Il dettaglio della trama.

Scontro tra Titani, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 21.25. Una pellicola epica e d'avventura con la regia che è stata curata da Louis Leterrier, regista francese noto per aver portato al successo film come Incredibile Hulk and Now You See Me I maghi del crimine. Tra gli interpreti principali di Scontro tra Titani spicca la presenza di Liam Neeson affiancato da altri attori del calibro di Alexa D'Avalos, Sam Worthington, Luke Evans e Liam Cunningham. Quest'ultimo, che interpreta il personaggio di Solon, è un attore americano famoso per le sue apparizioni in film come Il vento che accarezza l'erba, La mummia la tomba dell'imperatore Dragone, The Last Vampire creature nel buio e The childhood of a leader - L'infanzia di un capo. Scontro tra Titani è il remake cinematografico dell'omonima pellicola del 1981 e non riprende fedelmente gli eventi mitologici, inserendo anche personaggi nuovi e inediti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCONTRO TRA TITANI, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Titani e Dei arrivano a sfidarsi in uno scontro epocale senza esclusioni di colpi. Dopo una lunga ed estenuante battaglia, Zeus riesce ad avere la meglio, distruggendo definitivamente i Titani. Uno dei loro però, Ade, inizia a tramare una tremenda vendetta contro gli Dei dell'Olimpo per il torto subito. Passano diversi secoli e Perseo, un neonato la cui madre è morta probabilmente mettendolo al mondo, viene ritrovato da un giovane pescatore che, assieme a sua moglie, cresce Perseo come fosse suo figlio. Quando Perseo è ormai un ragazzino la sua famiglia adottiva viene brutalmente uccisa da Ade che ha finalmente deciso di mettere in atto la sua vendetta. Perseo viene così rapito dall'esercito di Ade e torturato dal perfido Draco, in quanto creduto un semi Dio. Durante la prigionia Perseo scopre di essere figlio di Zeus e che solo il suo intervento potrà salvare gli Dei dell'Olimpo da una terribile disfatta.

