Simona Izzo/ Opinionista con discrezione entra nella Casa e insegna a… recitare (Grande Fratello 15)

Simona Izzo, l'attrice e regista è uno dei valori aggiunti di questa edizione del reality show. Quali sorprese avrà in serbo in vista della finale? (Grande Fratello 15)

Simona Izzo, Grande Fratello 15

Simona Izzo è uno dei valori aggiunti del Grande Fratello 15, anche se non le è stata data la possibilità di esprimersi molto. Una decisione dei piani alti che in qualche modo ha toccato anche il collega Cristiano Malgioglio, anche se in misura minore. E' evidente che l'opinionista abbia però vinto sotto molti punti di vista, sostenuta dagli stessi fan che l'hanno seguita nel suo percorso nella versione Vip del reality. Per i telespettatori è stato inevitabile notare con quale ammiratore i concorrenti hanno guardato la regista, in occasione della sua ultima visita in Casa. Peccato che anche questa volta si sia risolto tutto con un nulla di fatto: un bacio a tutte le gieffine che ha tifato di più e nessuna parola da scambiare con gli abitanti della Casa. La Izzo è riuscita però a rifarsi nei giorni successivi, quando ha varcato di nuovo la porta rossa per insegnare ai ragazzi qualcosa in più sulla recitazione, soprattutto in fatto di emozioni, amore e orgasmi alla Meg Ryan, nota anche per la sua interpretazione nel film Harry ti presento Sally.

AL CENTRO DI UNA DELLE ULTIME INTERVISTE DI AMANDA LEAR

Lontano dal Grande Fratello 2018, Simona Izzo è stata al centro di una delle ultime interviste di Amanda Lear. L'opinionista infatti aveva parlato subito dopo la sua partecipazione al reality Vip di come fosse sicura che l'artista francese sia nata uomo. Parole che all'epoca avevano scosso il salotto di Barbara d'Urso e che ha permesso al gossip più antico della tv di ritornare in pista ancora una volta. A Rolling Stones, la Lear ha voluto invece sottolineare di non aver mai conosciuto la Izzo, lanciando velate accuse non solo alla regista ma persino a Barbara d'Urso. La prima perché in quanto non conoscendola non dovrebbe permettersi di parlare di qualcosa che non può sapere, la seconda per non aver censurato Simona al momento opportuno: "Il padrone di casa del programma li spinge a continuare e poi dice 'Ma perché dici così?'. E' un'ipocrisia". L'attacco di Amanda Lear non si ferma e si amplia invece verso il lavoro di opinionista, una figura ambigua ai suoi occhi, soprattutto perché riguarda persone che hanno semplicemente delle opinioni. "Avranno fatto studi per essere opinionisti?", conclude nel suo intervento.

