Simone Coccia Colaiuta/ Amato sui social, meno nella casa: sarà lui il vincitore? (Grande Fratello 15)

Simone Coccia Colaiuta è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.

Brutta batosta per Simone Coccia Colaiuta al GF 15: durante il gioco della verità, Lucia Orlando gli ha risposto per le rime. Gli autori hanno infatti lanciato un gioco per tutti i concorrenti, chiedendo loro di pescare un nome a caso e aprire i rubinetti, svelando tutto ciò che si è evitato di dire finora del mal capitato di turno. Per Simone è stata un'occasione d'oro per sfoderare ancora una volta il suo pianto, che non riesce a convincere tanti telespettatori. Il concorrente infatti ha provato un grande rammarico per non essere riuscito a legare con la commessa, vittima di alcune distanze incolmabili. Per la romana invece è stato il momento giusto per calare la scure sulla testa dell'ex spogliarellista e le sue ultime lacrime, a suo giudizio del tutto finte. "Mi irrita anche solo guardarti", ha sottolineato Lucia sicura che l'ex spogliarellista avrebbe potuto giocare in modo più pulito. Ed è per questo che ha sempre evitato di creare qualsiasi tipo di legame con Simone: ai suoi occhi ogni mossa fatta dal gieffino ha un secondo fine, che la porta quindi a stare in allerta ad ogni contatto. Un bel colpo di scena all'interno della Casa, improvvisamente diventata gelida e silenziosa alle parole della Orlando. Per la prima volta, Simone non è riuscito a rispondere con il suo caratteristico ghigno e con qualche risposta che riuscisse a toglierlo dall'imbarazzo.

La strategia di Simona Coccia

Forse abile nella recitazione, Simone Coccia Colaiuta ha sempre affermato di aver mostrato il vero se stesso all'interno del GF 2018. Salvo poi rimangiarsi tutto in un secondo momento, ammettendo invece di aver giocato molto sull'ambiguità e sul gioco sporco. Ovviamente stando entro i limiti consentiti dalle regole del gioco, come ha sottolineato dopo aver fatto saltare la prova a tutta la Casa. Le abilità di Simone sono state evidenti: giocare sull'ingenuità del resto del gruppo per riuscire a scatenare la guerra fra i suoi bersagli, riuscendo a rimanere pulito agli occhi di tutti. Fino a che Alberto Mezzetti lo ha sostenuto in questa strategia, Coccia ha alimentato appositamente le discussioni per mettere in luce i lati negativi dei suoi rivali. Un gioco che lui stesso ha ammesso a Tarzan nei tanti incontri a due in piscina, poi scemati quando l'amico di Viterbo si è accorto di poter finire a sua volta nella ragnatela dell'ex spogliarellista.

Sarà lui il vincitore?

Simone Coccia Colaiuta si sente la vittoria del Grande Fratello 2018 in tasca e sembra che non abbia tutti i torti. Considerato uno dei super favoriti, forse secondo solo ad Alberto Mezzetti, l'ex spogliarellista è riuscito a scuotere l'opinione pubblica con il suo modo di fare da ragazzo per bene, pacifico e attento a non creare liti all'interno della Casa. Tutto questo in apparenza, visto che secondo Angelo Sanzio in realtà l'ex spogliarellista avrebbe dato in escandescenza in qualche occasione. I fan sembrano supportare Simone sui social, anche di fronte alla pugnalata alle spalle fatta ad Aida Nizar Delgado, a questo punto passata in secondo piano rispetto alla sua abilità nel trarre in inganno il resto del gruppo. Un'azione che i concorrenti, sia ex che attuali, non gli hanno ancora perdonato e che sembra passata inosservata agli occhi dei telespettatori. Tutto però potrebbe cambiare proprio a poche ore dalla conclusione del programma: Simone riuscirà a battere l'amico Alberto, nel caso in cui quest'ultimo riuscisse a diventare finalista?

