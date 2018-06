Stadio Olimpico di Torino/ Dopo Vasco Rossi addio concerti?

Novità in arrivo per i torinesi che presto potrebbero dover rinunciare ai concerti allo Stadio Olimpico di Torino. Quella di Vasco Rossi potrebbe essere l'ultima performance?

04 giugno 2018 Hedda Hopper

Arriva la "chiusura" dello Stadio Olimpico di Torino alla musica e i concerti? Proprio quando sta arrivando la bella stagione e anche la possibilità di ascoltare musica dal vivo all'aperto sembra proprio che gli show musicali ospitati allo Stadio Olimpico di Torino non sarà tra le mete delle star. I due concerti di Vasco Rossi potrebbero essere gli ultimi d quelli che andranno in scena nello stadio almeno secondo quanto riferisce La Stampa che riporta anche le possibili causa di questa "fuga". Secondo il giornale, infatti, sembra che siano i costi eccessivi e i troppi vincoli della sicurezza che stanno mettendo in fuga gli organizzatori di eventi. Si tratta solo di rumors al momento e non c'è niente di ufficiale ma è vero anche che gli ultimi "eccessi" hanno messo in fuga i promoter.

COSTI ELEVATI E SICUREZZA

A quanto pare anche i grandi vip sbarcati allo Stadio Olimpico in questi mesi hanno trovato molte difficoltà per sistemare la questione succerezza soprattutto per l'eccesso di scrupoli e, di conseguenza, anche i costi: lo Stadio Olimpico di Torino è più caro di San Siro ma offrendo alle star anche una capienza minore e la stessa Stampa riporta: "Quando hanno ritirato i permessi, qualche giorno fa, gli organizzatori hanno scoperto che rispetto al tour di Tiziano Ferro, lo scorso anno, i canoni per lo stadio Olimpico erano quasi raddoppiati". Le lamentele devono già essere arrivate ai piani alti visto che Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha già incontrato gli organizzatori dei concerti di Vasco lo scorso 2 giugno per "analizzare le criticità e confrontarsi i sui programmi futuri".

