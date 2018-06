STEFANIA PEZZOPANE / Torna al Grande Fratello 2018: "Non sono gelosa di Simone Coccia"

Stefania Pezzopane, a gran sorpresa, torna al Grande Fratello 2018 per una seconda volta. Nuovo gesto d'amore per il fidanzato Simone Coccia per la finalissima!

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 20.03 Anna Montesano

Stefania Pezzopane, fidanzata di Simone Coccia Coliuta

Stefania Pezzopane è pronta a tornare al Grande Fratello 2018. Con grande felicità di Barbara D'Urso, l'onorevole farà ritorno nello studio del reality di Canale 5 e farà una nuova sorpresa al suo fidanzato Simone Coccia Colaiuta. Di recente, Stefania Pezzopane ha parlato di lui ospite a "Un giorno da pecora" e ha ammesso di averlo anche votato: “Si, ho anche votato per mandarlo in finale. Invece non ho votato per l'uscita di nessuno”. L'onorevole ha parlato anche di Lucia Bramieri, a cui il suo Simone aveva fatto un massaggio....”Ho visto ma non sono gelosa, la gelosia si matura per le cose serie, non per quanto succede dentro la casa del Grande Fratello” ha ancora ammesso l'onorevole. Di certo questa sera l'incontro con Simone ci riserverà grandi emozioni. [Aggiornamento di Anna Montesano]

La risposta alle critiche per essere entrata al Grande Fratello

Stefania Pezzopane è pronta a tornare al Grande Fratello. L'annuncio è stato dato da Barbara D'Urso che, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, ha svelato che la politica e compagna di Simone Coccia farà il suo ritorno in studio e, probabilmente, anche nella Casa per una seconda volta. Un gesto d'amore molto importante, soprattutto dopo le critiche che la sua prima apparizione nel reality di Canale 5 ha suscitato. Tant'è che, ospite a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, l’onorevole Pezzopane ha voluto chiarire la sua visione: "Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c’è anche in alcuni programmi paludati."

Simone Coccia pronto a scusarsi con la fidanzata Stefania?

Bellissimo e commovente il discorso fatto da Stefania Pezzopane nel corso della sua prima ospitata nella Casa del Grande Fratello 2018. In quell'occasione rispose anche agli appellativi poco carini che Luigi Favoloso aveva usato nei suoi riguardi, scaturendo una vera e propria ovazione nei suoi riguardi. È cosa certa che anche questa sera, l'onorevole avrà delle belle parole per il suo amore, Simone Coccia, che si è più volte detto molto fortunato di avere una donna come lei al suo fianco, anche se le ultime settimane non sono state semplici per lui viste le accuse di Elena Morali e Floriana Secondi (e non solo) di aver ricevuto da Simone messaggi spinti e palesi avances. Stefania Pezzopane vorrà chiarire con lui anche questi aspetti? Simone Coccia si scuserà con lei per questi errori commessi?

Stefania Pezzopane e le parole sul Grande Fratello

Importante anche la riflessione fatta da Stefania Pezzopane nell'intervista prima citata sul suo ruolo di politica e la sua presenza al Grande Fratello. "Il Grande Fratello rappresenta una parte del Paese. Nessuno di coloro che come me fanno un’attività politica e istituzionale deve avere il vezzo aristocratico che lo porti a non confrontarsi con queste cose. - ha dichiarato l'onorevole - Nella società assistiamo a questo attacco continuo nei confronti di chi è diverso. Io nella Casa ho voluto dare un messaggio sulla diversità e sull’essere belli pur non corrispondendo ai canoni di perfezione. E ho ricevuto un sacco di riscontri positivi." Inutile dire che Barbara D'Urso è fiera e felicissima di ospitarla per una seconda volta in studio.

