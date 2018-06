Susanna, mamma di Matteo Gentili / Chi è? "Fiera di te, ne hai passate davvero tante" (Grande Fratello 2018)

Susanna, la mamma di Matteo Gentili entra nella Casa del Grande Fratello e conosce anche Alessia Prete. "Fieri di te, ne hai passate davvero tante..."

04 giugno 2018 Anna Montesano

Mamma Matteo Gentili, Grande Fratello 2018

Sorpresa per Matteo Gentili nella finale del Grande Fratello 2018. Nella Casa, Barbara D'Urso mostra un video con le confidenze fatte da Matteo su suo padre e sul rapporto complesso con lui. Poi ecco arrivare il freeze: Matteo, rimasto da solo, riceve la visita di una persona molto cara ma non è il suo papà, bensì sua mamma Susanna. Lei si avvicina subito a lui e inizia ad accarezzarlo ed esprimergli i suoi sentimenti: "Sai che il babbo non sarebbe mai potuto venire ma ha mandato me. - dichiara la mamma - Siamo molto fieri di te, ne hai passate tante, davvero tante. Tu lo sai lui ha un carattere difficile ma ci sono sempre io."

LA MAMMA DI MATTEO CONOSCE ALESSIA PRETE

I due si abbracciano dopo lo stop freeze ma ecco arrivarne un altro che stavolta è per entrambi. Barbara D'Urso chiama allora Alessia Prete, che corre in salotto e conosce sua suocera. Così inizia a parlare: "So che sono state fatte delle raccomandazioni a Matteo prima che entrasse nella Casa, tipo di non portare una ragazza a casa. La stessa raccomandazione è stata fatta a me ma le emozioni non si possono controllare. Devo però dirle che suo figlio è meraviglioso, un uomo fantastico". Arriva lo stop freeze e Susanna abbraccia Alessia dicendo di essere felice di conoscerla e che è una ragazza molto carina.

