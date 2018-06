TRESPASS/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage e Nicole Kidman (oggi, 4 giugno 2018)

Trespass, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, alla regia Joel Schumacher. La trama del film nel dettaglio.

Trespass, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 21.20. La pellicola ha potuto contare su un cast stellare composto da grandi attori americani come Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet e Nico Tortorella. A dirigere il film troviamo Joel Schumacher, regista americano già famoso per aver curato la regia di film come Scelta d'amore la storia di Hilary e Victor, Batman Forever, Un giorno di ordinaria follia, Bad Company protocollo Praga e Veronica Guerin il prezzo del coraggio. Trespass al momento è l'ultimo film che lo ha visto impegnato dietro la macchina da presa. Il personaggio femminile principale è stato interpretato da Nicole Kidman, una delle attrici australiane più famose al mondo grazie ai grandi successi cinematografici che nel corso della sua carriera hanno sottolineato le sue enormi doti di attrice. Alcuni dei film più celebri a cui ha preso parte sono Moulin Rouge, Ritorno a Cold Mountain e Le due vie del destino the railway Man. Nella 1995 aveva già collaborato con il regista Joel Schumacher nel film Batman Forever. Nel 2017 è tornata al cinema con il film Il sacrificio del cervo sacro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRESPASS, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Kyle Miller è un importante e stimato imprenditore specializzato nella compravendita di gioielli e diamanti. Assieme a sua moglie Sarah conducono una vita invidiabile, piena di agi e sfarzo. Un giorno il loro stile di vita attira l'attenzione di una spietata gang di criminali che rapiscono la coppia che viene tenuta in ostaggio della villa che Kyle e Sarah condividono assieme al loro figlio Jonah. Col passare del tempo il piano dei rapitori si dimostra sempre più complesso da portare a termine, con pesanti conflitti interni alla banda che iniziano inesorabilmente a riaffiorare. Intanto il sistema di allarme viene disattivato dai rapitori, mentre Sarah riconosce uno dei suoi aguzzini. L'uomo aveva lavorato nell'impresa del marito e cercato in più occasioni di sedurla. Come andrà a finire? Riuscirà la famiglia Miller a sopravvivere al rapimento?

