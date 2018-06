Uomini e donne/ Gemma e Giorgio, estate da single? (Trono Over)

Uomini e donne oggi, 4 giugno, non va in onda e il punto interrogativo su Gemma Galgani e Giorgio Manetti rimane, cosa succederà durante l'estate ai protagonisti del trono over?

04 giugno 2018 Hedda Hopper

Finisce la stagione di Uomini e donne e il punto interrogativo è ancora su di loro, Gemma e Giorgio, George e Gems, i due protagonisti del trono over. Per il terzo anno consecutivo, il programma finisce in panchina per la lunga pausa estiva e i fan di dame e cavalieri sono ancora concentrati proprio sui due protagonisti indiscussi. Sono arrivati dalla scorsa estate ancora in guerra e pronti a dirsi di tutto e hanno chiuso l'anno in un modo davvero molto amaro ma che lascia pensare ancora che ci sia qualcosa in sospeso che debba essere risolta, ma cosa? Le ultime puntate di Uomini e donne hanno spinto Gemma a dare la parola a Giorgio a discapito della sua storia con Marco, stufo della sua mancanza di rispetto continua. Lei non vuole imposizione e per questo ha deciso di far parlare il suo ex che, alla fine, voleva solo ribadire il fatto che loro non torneranno mai insieme.

GEMMA E GIORGIO DI NUOVO INSIEME?

La cosa ha fatto infuriare il pubblico e lo stesso Gianni Sperti e ha fatto finire in lacrime la bella dama che alla fine ha perso capra e cavoli, cosa succederà in questa bollente estate ormai alle porte? Uomini e donne non andrà in onda oggi e nemmeno in futuro visto che le nuove puntate andranno in onda solo a settembre inoltrato, e fino ad allora cosa ne sarà di Gemma e Giorgio? I fan sperano di avvistarli insieme quest'estate per dare una degna sepoltura al loro rapporto ma se i loro incontri cambiassero tutto e i due tornassero in trasmissione in coppia? Non ci rimane che tenerli d'occhio tra selfie con i fan e settimanali di gossip.

