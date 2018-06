Uomini e donne/ Oggi, 4 giugno, non va in onda: quali saranno i nuovi protagonisti? (Trono Classico)

Uomini e donne finisce in panchina fino a settembre e oggi, 4 giugno, non va in onda: quali saranno i nuovi protagonisti della prossima edizione del trono classico?

04 giugno 2018 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono classico

L'incubo peggiore è iniziato. Gli amanti del trash, dell'amore e dei petali rossi di Uomini e donne iniziano oggi il loro calvario che durerà fino a settembre inoltrato. Anche quest'anno Canale 5 si prepara a spegnersi e il primo pezzo da novanta al quale ha deciso di rinunciare è proprio Uomini e donne di Maria De Filippi. Prima di dire addio al pomeridiano del Grande Fratello, poi quello di Amici e poi anche a Pomeriggio 5. Insomma, la prima a finire in panchina è stata proprio la sanguinaria che ha messo insieme le ultime scene delle sue troniste e ha fatto calare il sipario su una vera e propria stagione di record. E adesso? Mesi estivi in compagnia del magazine dedicato alla trasmissione ci attendono sotto l'ombrellone mentre la redazione continua i suoi casting per andare alla ricerca dei nuovi protagonisti.

I TRE POSSIBILI TRONISTI

I nuovi tronisti di Uomini e donne torneranno in scena a settembre ma registreranno le prime puntate e le loro presentazioni già da fine agosto, a chi toccherà sedere sulla poltrona rossa? Sono tanti gli sconosciuti che potrebbero farlo ma ci sono in lizza anche alcuni volti noti di questa edizione a cominciare proprio dai due ultimi no, ovvero Lorenzo Riccardo e Nicolò Ferrari. I due potrebbero essere, potenzialmente, i due tronisti della prossima edizione di Uomini e donne e insieme a loro potrebbe prendere posto anche Marta Pasqualato per un ottimo trio di inizio anno. Saranno davvero loro i protagonisti di inizio trasmissione? Avremo ancora tanto tempo per congetture e piani futuri...

© Riproduzione Riservata.