VICTOR ROS 2 / La soap spagnola con Megan Montaner e Carles Francino torna con otto episodi inediti

Victor Ros 2 è la nuova soap spagnola in onda su Canale 5 alle ore 14:45, al posto di Uomini e donne: nel cast anche Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto.

04 giugno 2018 Annalisa Dorigo

Victor Ros 2

Canale 5 ci ha abituato a cambi di programmazione durante il periodo estivo e all'entrata in scena di nuove trasmissioni. Nel 2016 e 2017 era stata Cherry Season ad occupare lo spazio lasciato libero da Uomini e donne che, come abitudine, va in vacanza nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il 2018 sarà invece caratterizzato dalla seconda stagione di una soap opera che già era stata trasmessa su Rete 4 nel 2014 e 2015. Si tratta di Victor Ros, ispirato ai romanzi di Jerónimo Tristante, con Carles Francino nel ruolo del protagonista e Megan Montaner (l'attrice nota per il ruolo di Pepa ne Il Segreto) in quello di Lola, 'La Valenciana'. Victor Ros andrà in onda a partire da oggi alle ore 14:45, proprio nell'orario lasciato libero dal dating show di Maria De Filippi, e proseguirà fino alle 15:40 quando verrà sostituito da Il Segreto (attenzione, quindi, anche alla variazione di orario delle vicende di Puente Viejo che cominceranno prima del solito).

VICTOR ROS: TRAMA DELLA PUNTATA DEL 4 GIUGNO

Victor Ros tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, pronto a risolvere i più grandi delitti della Madrid di fine 800. Saranno otto le puntate che andranno in onda in questo inizio estate, con nuovi difficili casi che metteranno in pericolo il successo e il nome del noto ispettore. Nella puntata di oggi 4 giugno, infatti, si ripartirà dal 1898, a cinque anni di distanza dalla fine della prima stagione. Victor sarà felice e innamorato della sua Clara, la donna che ha sposato e con la quale vive insieme al figlioccio Juanito. Ma questa serenità potrebbe essere presto minata da un nuovo difficile caso da risolvere. La gioielleria Marabini resterà vittima di un furto che potrebbe cambiare la vita di Victor Ros per sempre: dietro alla sparizione dei gioielli, si nasconderà una vera e propria cospirazione che porterà addirittura ad un piano per rubare le riserve d'oro della Banca di Spagna.

© Riproduzione Riservata.