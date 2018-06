Veronica Satti/ Dopo il riavvicinamento con Bobby Solo, vincerà la sfida con Alberto? (Grande Fratello 15)

Veronica Satti potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.

Inconsolabile Veronica Satti al GF 15, che nelle ultime ore ha vissuto momenti di euforia e incertezza. Niente di nuovo per la concorrente che nel corso del reality ha messo a nudo il suo carattere altalenante e che ancora una volta l'ha spinto fino alle lacrime. Complice una canzone scelta dagli autori, la figlia di Bobby Solo si è voluta allontanare dal resto del gruppo per concedersi qualche lacrima in più in solitudine. Durante il gioco della verità, Veronica ha scoperto inoltre il punto di vista di Alberto Mezzetti e Lucia Orlando sul suo personale percorso nel programma. La sua trasformazione è sotto agli occhi di tutti, soprattutto per quanto riguarda le forte crisi di abbandono vissute nelle prime settimane. Questo non le ha impedito di certo di vivere appieno la sua fragilità, ma è di certo un goal netto. In questi ultimi giorni Veronica è riuscita inoltre a stringere ancora di più il legame con Alberto, che le ha rivelato di "aver visto in te il più grande cambiamento, rispetto a tutti gli altri". Una piantina storta che è riuscita a raddrizzarsi, una crisalide finalmente trasformata in una farfalla.

Le parole di Bobby Solo

Veronica Satti ha pianto tutte le sue lacrime al GF 2018 e quello che le rimane è di certo la vittoria personale che l'ha avvicinata a Bobby Solo. Il padre della gieffina ha mostrato una forte apertura nell'ultimo intervento pubblico, manifestando la volontà di abbracciare la ragazza subito dopo il termine del reality. Parole importanti che hanno alleggerito di molto l'ultima settimana di Veronica, che fra ricordi ed emozioni può dire di aver vinto la sua sfida personale. La ragazza è entrata a far parte del programma proprio per riuscire ad accorciare le distanze con Bobby Solo, sicura che fosse l'unico modo per farsi comunque vedere dal padre. La fragilità di Veronica è stata evidente in tanti pianti, emozioni forti e scontri con gli altri concorrenti. Tutti dovuti ad un'altalena di pensieri che l'hanno spinta persino ad arrabbiarsi con Alberto Mezzetti. Per poi come sempre chiedere scusa e spiegare al diretto interessato le proprie motivazioni. "Sono stressata", ha sottolineato durante il confronto. La tensione ha giocato un brutto scherzo all'umore della concorrente, che ha vissuto una piccola retroscessione rispetto al miglioramento registrato nel corso di tante settimane.

Riuscirà a conquistare l’ultimo posto per la finale?

Le probabilità che Veronica Satti sia la vincitrice del Grande Fratello 2018 sono molto poche. La concorrente dovrà prima assicurarsi di sconfiggere Alberto Mezzetti al televoto, l'ultimo scontro prima di assistere alla nomina del vincitore. La vittoria della figlia di Bobby Solo è quotata dai bookmakers come la più improbabile, complice una scarsa popolarità agli occhi del pubblico da casa. La sua storia travagliata, la sua infanzia alla costante ricerca del padre non le hanno permesso di entrare nei cuori dei telespettatori, che spesso sui social l'hanno accusata di sfruttare la figura dell'artista solo per mettersi in mostra. Diversa invece l'impressione che ha fatto a tanti vip, corsi sui social per sostenere Veronica. Da Flavia vento a Rodrigo Alves, sono tanti i nomi che si sono susseguiti in molteplici Stories di Instagram per sostenere la concorrente in previsione dello step finale. Alcuni con un'esperienza alle spalle proprio nel reality, come Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Oppure Sara Bianchi e Emanuela Titocchia. Uno degli ultimi messaggi è di Corinne Clery, fra i protagonisti della seconda edizione vip e che chiede di sostenere Veronica per un motivo ben preciso: "Ha portato un tema doloroso con molta dignità. Si è comportata molto bene".

