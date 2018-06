Veronica Satti e Alberto Mezzetti si sono baciati/ Video, stanno insieme? (Grande fratello 2018)

Veronica Satti e Alberto Mezzetti si sono baciati sotto le lenzuola. I due aspiranti finalisti del Grande Fratello 2018 stanno insieme? Video e news sul gesto più chiacchierato del...

04 giugno 2018 Fabiola Iuliano

Veronica Satti al Grande Fratello 15

Sono passati solo pochi giorni da quando Veronica Satti, grazie a una sorpresa che il Grande Fratello 15 ha organizzato per lei, ha avuto la possibilità di incontrare la sua fidanzata Valentina e giurarle amore eterno. A distanza di qualche settimana da quell'incontro, però, la figlia di Bobby Solo sembra aver già dimenticato quelle promesse, dal momento che qualche ora fa è stata immortalata dalle telecamere in camera da letto mentre abbracciava con passione il suo amico Alberto Mezzetti. Fra i due, secondo i rumors, ci sarebbe stato anche un bacio sensuale, ma, interpellati dal Gf in confessionale, entrambi hanno cercato di minimizzare quanto accaduto questa notte. I due aspiranti finalisti, infatti, hanno ribadito la loro intenzione di volersi considerare soltanto amici, dal momento che quello che è successo fra loro questa notte non ha intaccato minimamente ciò che entrambi provano l'uno per l'altra. Cosa penserà Valentina dell'ennesimo tradimento di Veronica Satti?

VERONICA AD ALBERTO: "SEI IRRESISTIBILE", SOLO AMICI?

A poche ore dalla fine del Grande Fratello 15 a infiammare il gossip è la liaison che coinvolge Veronica Satti e Alberto Mezzetti, che a dispetto del loro tanto decantato legame di amicizia qualche ora fa si sono scambiati un tenero bacio. Ma cosa c'è attualmente fra i due aspiranti finalisti? Per il momento, entrambi continuano a negare la presenza di un sentimento diverso a quello della semplice amicizia, anche se negli ultimi giorni i due si sono scambiati numerose manifestazioni di affetto. In uno dei più recenti botta e risposta, infatti, la figlia di Bobby Solo ha detto al Tarzan di Viterbo: "E’ vero, sei irresistibile!", il tutto mentre lui, lusingato dalle sue parole, le ha risposto con certezza: "Sei bella e sensuale, hai tutte le carte in regola anche tu!". Alberto, si legge infatti sul sito ufficiale del reality, è certo che prima o poi Veronica cederà al suo fascino, anche se per il momento si accontenta di essere considerato solo un buon amico. Se vi siete persi il loro bacio, potete recuperare il filmato visualizzando a questo link il daytime di oggi.

© Riproduzione Riservata.