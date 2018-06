Vincitore Grande Fratello 15 / Chi sarà a trionfare? Favoriti Alessia Prete e Matteo Gentili

Pronostico vincitore Grande Fratello 15, chi sarà a trionfare? Favoriti Alessia Prete e Matteo Gentili. Attenzione però alle possibili sorprese con Simona Coccia Colaiuta che scala posizioni

Pronostico vincitore Grande Fratello 15

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 15? Fin dalla seconda settimana del reality sono stati pochi i nomi dei concorrenti a riuscire ad attirare l'attenzione dei bookmakers italiani. In prima linea Alberto Mezzetti, che con grande stupore del pubblico non è rientrato fra i primi finalisti. Questa sera dovrà vedersela al televoto con Veronica Satti, da cui secondo tanti fan uscirà vincitore. Per Sisal Matchpoint il Tarzan di Viterbo è senza dubbio il più probabile a salire sul podio del vincitore, con una quota di 2.75 che gli permette di lasciare indietro gli altri rivali. Il biondino del reality è riuscito a catturare il pubblico italiano grazie alla sua semplicità e sincerità, la sua abilità nell'analizzare i diversi concorrenti del reality ed attaccarli al momento opportuno. Un piccolo scivolone è collegato però alla presenza di Aida Nizar Delgado nella Casa, con cui Alberto aveva stretto un legame forte nella fase iniziale, per poi voltarle le spalle subito dopo. Alcuni fan scrivono sui social infatti che queste mosse non sarebbero inedite da parte di Tarzan, dato che al momento opportuno si sarebbe comportato allo stesso modo persino con l'amico Simone Coccia Colaiuta. Per la Snai del resto entrambi i concorrenti si trovano a pari merito, entrambi con una quota di 3.00.

SIMONE COCCIA PUÒ DAVVERO VINCERE?

Simone Coccia Colaiuta potrebbe vincere il Grande Fratello 2018? Non ci sarebbero dubbi secondo lo stesso concorrente con il sogno di volare a Hollywood. Più volte nel corso del reality si è dichiarato sicuro di poter essere il vincitore di quest'edizione, forse oscurato leggermente dall'amico Alberto Mezzetti. In particolare, l'ex spogliarellista è convinto che la strategia con cui ha messo in cattiva luce gli altri ragazzi gli abbia permesso di dimostrare al pubblico italiano la sua sincerità e astuzia, anche se in realtà l'impressione di molti fan viaggia in binari opposti. Sembra però che la sua previsione potrebbe non essere così sbagliata, dato che persino i maggiori bookmakers italiani puntano tutto o quasi sulla sua vittoria finale. A 3.00 per Sisal Matchpoint e Snai, Simone è a pochi passi dall'eguagliare del tutto Tarzan, mentre secondo Eurobet sarebbe addirittura più favorito rispetto all'amico, grazie ad una quota di 2.75. Difficile prevedere da che parte si schiererà il pubblico, date le riserve manifestate sui social sul conto di entrambi. Coccia oltretutto ha dimostrato più di una volta di aver agito in base ad un piano organizzato in partenza, una recitazione che ha reso incerto il giudizio dei telespettatori.

MATTEO GENTILI O ALESSIA PRETE?

Matteo Gentili o Alessia Prete? Sono in tanti i telespettatori a credere che l'ex calciatore o la modella potrebbero diventare il nuovo vincitore del Grande Fratello 2018. Dati come favoriti fin dall'inizio del programma, nel corso delle settimane Matteo si è visto rubare il primato da Simone Coccia Colaiuta e Alberto Mezzetti. Non si trova in una posizione si assoluto svantaggio per i bookmakers, dato che per Snai e Eurobet si posiziona subito dopo i rivali, con una quota di 3.50. Leggermente migliore la previsione di Sisal Matchpoint, che ha assegnato a Matteo una quota di 3.25. A fare la differenza rispetto agli altri due gieffini potrebbe essere proprio la storia d'amore fra Gentili e Alessia, di sicuro più convincente dell'altra coppia nata sotto il tetto della Casa. Purtroppo le previsioni vedono in svantaggio l'ex Miss di Volvera, almeno rispetto ai tre super favoriti. Per Snai la quota è di 3.50, contro i 4.00 assegnati da Eurobet. L'ostacolo per la ragazza rappresenta forse il suo carattere troppo riservato, che non le ha permesso di farsi conoscere molto dai telespettatori. A nulla è servita l'apertura che ha visto Alessia impegnata in alcune rivelazioni importanti nelle ultime settimane, specialmente riguardo al rapporto con la sua famiglia. L'impressione è che senza il flirt in corso con Gentili, la modella non sarebbe mai riuscita a vivere così tanti mesi nella Casa, finendo forse al televoto a metà del programma.

© Riproduzione Riservata.