WALKER TEXAS RANGER: ZONA DI GUERRA/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi, 4 giugno 2018)

04 giugno 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE CLARENCE GYLLARD

Walker Texas Ranger: Zona di guerra, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 4 giugno 2018 alle ore 16.50. Walker Texas Ranger: Zona di guerra, è uno degli episodi della terza stagione della serie tv che vede protagonista il ranger americano più amato della televisione anni 90. L'episodio venne trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel 1995 ed in Italia approdò solo due anni dopo, nel 1997 in prima visione su Italia Uno. Si tratta di un doppio episodio che molto spesso Rete 4 propone durante la programmazione pomeridiana come fosse un vero e proprio film per la tv. Nel cast di attori protagonisti ritroviamo le star della serie tv che appassionò milioni di telespettatori in giro per il mondo come Chuck Norris, Clarence Gyllard, Noble Willingham e Floyd 'Red Crow' Westerman.

WALKER TEXAS RANGER: ZONA DI GUERRA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

In Walker Texas Ranger Zona di Guerra l'agente Walker si trova costretto a fare i conti con una gang di pericolosi criminali che assaltano banche e negozi di gioielli. In una delle loro rapine finiscono per ferire a morte un collega di Walker, che ha collaborato con lui in tantissime operazioni di polizia. Walker decide di seguire e dirigere personalmente le indagini perché intende scovare i responsabili per assicurarli alla giustizia. Ad aiutarlo nella risoluzione del caso sarà anche la figlia del suo caro collega morto durante la rapina. Solo grazie al prezioso aiuto della ragazza Walker riuscirà ad arrestare i colpevoli e dare giustizia al poliziotto morto.

