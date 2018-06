Wind Music Awards 2018, Arena di Verona/ Ultime notizie: biglietti, orari e news (4 e 5 giugno)

Wind Music Awards 2018: parata di stelle della musica italiana e internazionale all'Arena di Verona. Ultime notizie: biglietti, orari e news utili per il doppio evento.

04 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Wind Music Awards 2018

Parata di stelle all’Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018 in programma oggi, lunedì 4 e domani, martedì 5 giugno. Il doppio evento musicale verrà trasmesso poi su Raiuno in una doppia serata ovvero il 5 e il 12 giugno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Per assistere a quello che, ormai, è diventato l’appuntamento musicale che dà il via all’estate è necessario acquistare il biglietto sul circuito di Ticket One. I biglietti sia per stasera che per domani sono ancora disponibili. Il prezzo è di 35 euro per la gradinata non numerata. I biglietti per gli altri settori sono introvabili. Lo show comincerà alle 20.30, ma è consigliabile arrivare all’Arena di Verona in largo anticipo. RTL 102.5 è media partner dei WIND MUSIC AWARDS e trasmetterà in diretta durante le serate.

WIND MUSIC AWARDS 2018: I CANTANTI SUL PALCO DELL’ARENA DI VERONA

Tanti cantanti della musica italiana saliranno sul palco dei Wind Music Awards 2018 per ritirare gli ambitissimi premi. Sul palco dell’Arena di Verona ci saranno: Biagio Antonacci, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Capo Plaza, Coez, Cristina D'Avena ft. Noemi, Dark Polo Gang, Elisa, Emma, Ermal Meta, Ernia, Fabri Fibra, Federica ft. La Rua, Francesco Gabbani, Gue Pequeno, Ghali, Giorgia, Il Volo, Izi, J-Ax e Fedez, Jake La Furia, Levante, Madman, Maneskin, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Mostro, Gianna Nannini, Negramaro, Nek, Nitro, oyz Narcos, Laura Pausini, Max Pezzali, Francesco Renga, Riki, Rkomi, Sfera ebbasta, Shade, Lo stato sociale, Takagi e Ketra ft. Giusy Ferreri, Tedua, thegiornalisti, Ultimo, Antonello Venditti, Zucchero e tanto altro. Gli ospiti internazionali, invece, saranno Mihail, Rita Ora e Alvaro Soler.

WIND MUSIC AWARDS 2018: I PREMI

A ricevere il premio dei Wind Music Awards 2018 saranno tutti quegli artisti che, nel corso dell’ultimo anno, sono riusciti a lasciare un’impronta importante nel mondo della musica. Saranno premiati i cantanti che, con i loro album, hanno raggiunto i traguardi Oro (oltre le 25.000 copie), Platino (oltre le 50.000 copie), e Multi Platino (oltre le 100.000 copie); gli artisti che hanno raggiunto i medesimi risultati con i singoli e, come ogni anno, ci saranno gli ambitissimi Premi Live assegnati a tutti gli artisti che hanno raggiunto risultati importanti con i loro tour. Le categorie del Premio Live sono: ORO oltre i 40.000 spettatori, PLATINO oltre i 100.000, MULTI PLATINO oltre i 200.000. Il Multi Platino dovrebbe andare sicuramente a Vasco Rossi che, con il concerto di Modena Park, ha raggiunto il record mondiale con oltre 225mila spettatori. Il rocker, però, non sarà all’Arena di Verona.

