Grande Fratello 2018, classifica e vincitore/ Pagelle finale: Alberto Mezzetti sbaraglia tutti!

Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 2018: battuti nella finalissima Alessia e Matteo. Veronica, Lucia e Simone eliminati nelle prime fasi della serata.

Grande Fratello 15, Alberto Mezzetti è il vincitore

Alberto Mezzetti batte Alessia e Matteo e si porta a casa il Grande Fratello 2018. E' lui il vincitore del reality show più spiato di Italia. L'imprenditore di Viterbo ha sbaragliato la concorrenza un po' a sorpresa, con quel suo fare selvaggio tanto incompreso quanto apprezzato dentro la casa. Alberto è uscito indenne dalle nomination precedenti e nel testa a testa contro Alessia è stato premiato dal pubblico. Il corteggiamento nei confronti di Barbara D'Urso gli è valso la simpatia di milioni di italiani, che lo hanno spinto verso il traguardo della vittoria finale. La classifica del Grande Fratello si chiude quindi con Alberto Mezzetti al primo posto, Alessia seconda, Matteo terzo. Lucia finisce la sua avventura al quarto posto, mentre Simone Coccia ha pagato a caro prezzo le incoerenze delle settimane precedenti e si è dovuto accontentare del quinto piazzamento. La prima a lasciare la casa durante la finalissima, invece, è stata Veronica, comunque al settimo cielo per il riavvicinamento del padre Bobby Solo.

Pagelle Grande Fratello: Alberto Mezzetti al top

Alberto Mezzetti finisce inevitabilmente in cima alle pagelle di questo Grande Fratello 2018. Con simpatia e genuinità è finito nelle grazie del pubblico, che lo ha preferito persino alla temibilissima Alessia. Il Tarzan di Viterbo non ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura nella casa, legando davvero con pochi concorrenti. Solo Veronica e Simone sono entrati realmente nel suo cuore, solo per un brevissimo periodo invece la vulcanica Aida Nizar. Prima di entrare nella casa si era presentato come un piccolo lord, abituato ad una vita agiata ma anche come un combattente determinato a raggiungere i suoi obiettivi: "Mio padre addirittura faceva colazione con lo champagne. Il mio punto debole è il genere femminile. C’è solo una donna per cui farei follie. Mia nonna. Sono uno determinato. Entro nella casa e vinco”. La sfida del Grande Fratello l'ha superata a pieni voti, mentre il simpatico corteggiamento nei confronti della D'Urso sembra non essere andato a buon fine.

Matteo e Alessia, che coppia al Grande Fratello 2018!

Giudizio positivo anche per la coppia formata da Matteo e Alessia, che il loro Grande Fratello lo hanno vinto dal punto di vista sentimentale. Una bella rivincita per lui, una piacevole scoperta per lei: si sono trovati. Malgioglio ha detto di averli visti troppo appiccicati in queste ultime settimane ma giustamente la Izzo ha evidenziato i lati romantici del caso: "Questo è semplicemente l'amore". Ci sono piaciuti insomma, gli auguriamo un futuro roseo anche lontani dalla casa del Grande Fratello. Tra luci e ombre, invece, l'avventura di Simone Coccia. Il compagno dell'onorevole Pezzopane non è stato sempre sincero e ha conquistato la finale quasi esclusivamente grazie ad una sapiente strategia. Punito in termini di gradimento dopo il confronto della settimana precedente con Floriana e la Morali. Sicuramente ha saputo regalare momenti di grande intrattenimento, la D'Urso ha puntato molto sulla sua figura e questa scelta è stata premiata anche dagli ascolti sempre ottimi.

Lucia anonima, premiata la dolcezza di Veronica

Proseguiamo il nostro viaggio nelle pagelle finali del Grande Fratello 2018. Dopo aver valutato le esperienze nella casa di Alberto Mezzetti, Alessia, Matteo e Simone Coccia, è il momento di passare a Lucia. La giovane concorrente del GF ha ritrovato lustro paradossalmente dopo l'uscita del fidanzato Filippo. Poco incisiva nelle dinamiche della casa, molto concentrata nella sua love story sbocciata davanti alle telecamere di Canale 5. Non ha mai potuto puntare seriamente alla vittoria finale, ma se l'è giocata comunque fino all'ultima puntata. Una discreta consolazione. Infine Veronica Satti: la figlia di Bobby Solo ha portato allegria nella casa, malgrado una situazione pesante alle spalle che le ha sempre creato sofferenza. L'esperienza al Grande Fratello ha fatto emergere dei lati personali che hanno evidentemente spinto il padre Bobby Solo a riavvicinarsi a lei. E' questa la sua grande vittoria, oltre all'amore di Valentina, la sua fidanzata follemente innamorata. L'avventura a Canale 5 si è chiusa tra lacrime di gioia per la Satti...

