L'ARMA DELLA GLORIA/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger (oggi, 5 giugno 2018)

L'arma della gloria, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Stewart Granger, Rhonda Fleming, Chill Wills, alla regia Roy Rowland. La trama del film nel dettaglio.

05 giugno 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE RHONDA FLEMING

L'arma della gloria, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 giugno 2018 alle ore 16.50. La pellicola è stata diretta nel 1957 da Roy Rowland, uno dei registi americani più famosi degli anni 50 reso celebre da film come Il sole spunta domani, Pugno di Ferro, Notturno selvaggio, Un napoletano nel Far West e Arrivederci Roma. Nel cast di attori protagonisti di L'arma della gloria troviamo Stewart Granger, Rhonda Fleming, Chill Wills, James Gregory e Rayford Barnes. L'intera trama del film è stata ispirata dall'opera romanzata dal titolo Man of the West, nata dalla penna creativa di Philippe Yordan. Ad interpretare il personaggio protagonista di Tom Early é Stewart Granger, attore americano noto per le sue apparizioni in pellicole come So This is, Cesare e Cleopatra e Stirpe dannata. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ARMA DELLA GLORIA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Tom Early è il pistolero più abile e famoso del vecchio West che, spinto dal desiderio di esplorare nuovi territori, dice addio al suo paesino natale per spingersi oltre e vivere entusiasmanti avventure. A diversi anni di distanza dalla sua partenza, però, la nostalgia di casa inizia inesorabilmente a farsi sentire, convincendo Tom a fare ritorno del suo paese di origine. Come previsto lì il tempo non sembra essere passato, con le solite abitudini e la consueta monotonia. Come se non bastasse gran parte degli abitanti del paese non stimano minimamente Tom, ritenendolo un furfante ed un poco di buono. Gli unici a nutrire una certa stima verso il pistolero sono il prete del paese e la giovane Jane, che cercano di convincere i loro compaesani circa la buona fede di Tom. Quest'ultimo avrà ben presto l'occasione giusta per far ricredere i suoi concittadini, aiutandoli a contrastare un nemico comune che minaccia di gettare sul lastrico l'intera cittadina.

