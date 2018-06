Padre di Alessia Prete al Grande Fratello 2018 / Video, conosce Matteo Gentili: "Mi sembri un bravo ragazzo"

Il papà di Alessia Prete al Grande Fratello 2018: sorpresa per la concorrente e per Matteo Gentili che incontra il "suocero" e fa la sua conoscenza

05 giugno 2018 Anna Montesano

Alessia Prete incontra il suo papà

Un susseguirsi di sorprese nella Casa del Grande Fratello per questa finalissima. Barbara D'Urso torna nella Casa per chiamare Alessia Prete e Matteo Gentili: "Uscite subito dalla porta rossa, andate fuori di corsa" sono le parole della conduttrice. La coppietta si catapulta fuori dalla porta ed è qui che la conduttrice fa partire un video per creare un'atmosfera romantica e dedicare a loro due un ballo romantico , con la loro canzone preferita. I due iniziano a ballare ma ecco, alle spalle di Matteo, arrivare un uomo che lo tocca sulla spalla per farlo girare. Si tratta del papà di Alessia Prete che, alla sua vista, è davvero sorpresa e si getta a terra dall'emozione.

MATTEO GENTILI INCONTRA IL PAPÀ DI ALESSIA

Il papà la prende tra le sue braccia e continua con lei quel ballo che stava facendo con Matteo. È poi a lui che si rivolge il papà: "Mi sembri un bravo ragazzo" gli sussurra, facendo capire anche a sua figlia di aver approvato questa relazione nata nella Casa del Grande Fratello. Alessia è felicissima e le sue, questa volta, sono lacrime di gioia. La ragazza saluta suo padre e rientra nella Casa, mano nella mano con Matteo Gentili e pronta a conoscere l'esito della nomination che potrebbe farla uscire tra poco.

© Riproduzione Riservata.