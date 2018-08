Elisa Isoardi/ Foto, Stress e tensioni fanno dimagrire la conduttrice. Per stare vicina a Salvini, niente mare

Elisa Isoardi tornerà al timone de La Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici: le novità previste per la nuova edizione del programma e i consigli dell'ex conduttrice.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 10.07 Fabiola Iuliano

Elisa Isoardi (Instagram)

L’estate di Elisa Isoardi sembra tutto l’opposto di una all’insegna della serenità e della soddisfazione. La conduttrice Rai, nuovo volto de La prova del cuoco, pare sempre più magra e questa sua nuova forma fisica ha fatto preoccupare tutti: fan e persino la stessa Antonella Clerici. Per condurre una trasmissione culinaria, come ha riportato l’ex conduttrice dello show, sarebbe più appropriata una donna in carne e non troppo asciutta. La Isoardi, quindi, sembra che stia attraversando un periodo abbastanza difficile e stressante. Il pensiero riguardo la nuova conduzione si sta riflettendo sul suo fisico, ma dall’altra parte, per ora, non si prospettano ancora vacanze. Infatti, per stare al fianco di Matteo Salvini, la Isoardi si trova ancora in città e a confermarlo è proprio una sua foto da lei pubblicata ieri, con un’espressione quasi sconsolata: “Ma una giornata così chiama mare… peccato sia solo martedì”. (Agg. Camilla Catalano)

Il consiglio di Antonella Clerici

A poche mesi dall'inizio della nuova stagione de La prova del cuoco, Elisa Isoardi si è raccontata al settimanale DiPiù, dando qualche anticipazione sui cambiamenti da lei previsti per la storica trasmissione di Raiuno. Sulla sua 'erede' ha recentemente parlato anche Antonella Clerici, che lo scorso anno ha deciso di concludere la sua avventura con lo storico programma dopo 18 anni. A suo avviso, la collega attualmente è troppo magra e dovrà mettere su qualche chilo in più. Alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, la Antonella nazione ha confessato: "Le ho detto che la trovo dimagrita e che dovrebbe mangiare un po' di più perché, a La prova del cuoco la vogliono più in carne". Anche i followers della Isoardi da qualche tempo la rimproverano per il suo fisico troppo asciutto, mettendola in guardia sul giusto aspetto da avere alla conduzione di una trasmissione culinaria. Ma per il momento la Isoardi sembra interessata più alla preparazione della sua nuova Prova del cuoco e non all'aspetto fisico... [Agg. di Dorigo Annalisa]

Le novità per la Prova del cuoco

"Le idee non mi mancano: voglio mettere in pratica tutto quello che ho imparato sul cibo nella mia storia di conduttrice". A parlare è Elisa Isoardi, che nella nuova stagione di Rai 1 ha intenzione di attingere all'esperienza maturata nel corso degli anni per rendere La Prova del cuoco un programma tutto nuovo. La sua scuola, ammette la conduttrice, è stata la sua ultima trasmissione, "Buono a sapersi", uno show a cui sente di dovere moltissimo proprio perché le ha permesso di conoscere al meglio ogni ingrediente ed esaminarne proprietà e virtù: "Ogni puntata era dedicata a un alimento di cui raccontavamo tutto - ricorda infatti la Isoardi fra le Pagine di Dipiù Tv - e questo mi ha permesso di scoprire un sacco di cose". Un programma, quindi che le ha dato tanto e che le è rimasto nel cuore, ma che l'ha fatta crescere soprattutto a livello professionale. Buono a Sapersi, infatti, è il primo format che la conduttrice ha firmato anche come autrice, "un ruolo - fa sapere - che manterrò anche a La Prova del Cuoco". (Agg. di Fabiola Iuliano)

"Metterò a frutto tutto quello che ho imparato"

A dieci anni di distanza dal suo addio alla Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è pronta a tornare al timone del coocking show di Rai 1, forte di un'esperienza che l'ha arricchita e che le consentirà di dare il meglio in questa fase 2.0 della sua nuova avventura. "Allora era tutto diverso, ero molto più giovane e ancora piuttosto inesperta. E, soprattutto, ero solo una sostituta", conferma la conduttrice a Francesca De Pasquale per Di Più Tv. "Adesso, invece, questo programma è solo mio. Tutto mio. E ci tornerò mettendo a frutto tutto quello che, nel frattempo, ho imparato. E non è poco". In questa nuova avventura, però, Elisa Isoardi non sarà da sola: sarà infatti affiancata passo passo proprio da colei che l'ha preceduta: "Antonella Clerici continuerà a fare parte della trasmissione in veste di consulente: e questo vuol dire che, se avrò bisogno dei suoi consigli, lei ci sarà". Tuttavia, l'ex conduttrice de La Prova del cuoco ha intenzione di restare in disparte, dal momento che il suo ruolo, conferma la Isoardi, "sarà più simbolico che pratico".

"La trasmissione sarà cucita sudi me"

"Adesso La Prova del Cuoco è mia. E visto che siamo due conduttrici diverse anche la trasmissione sarà diversa, sarà 'cucita' su di me". Non ha dubbi Elisa Isoardi, che in vista del suo ritorno al cooking show di Rai 1, annuncia numerose sorprese. "La prima novità è che la trasmissione si allargherà - rivela infatti la conduttrice - comincerà mezz'ora prima, quindi durerà due ore. Poi - aggiunge - avrò due compagni di viaggio". Sui nomi degli altri protagonisti, però, per ora non vuole sbilanciarsi, dal momento che tra i confermati vi è soltanto l'ex rugbista Andrea Lo Cicero; tuttavia, nel corso della sua Prova del Cuoco non mancheranno le novità, anche se, per dare continuità al format, verranno mantenuti tutti gli elementi classici come "le ricette o la gara finale tra i cuochi". Per Elisa Isoardi, infatti, l'obiettivo è quello di "organizzare ogni giorno una grande festa del cibo, dove, oltre alle ricette, ci saranno musica e allegria".

"A casa cucino sempre io"

Oltre a essere uno dei volti più amati della tv pubblica, Elisa Isoardi nutre una profonda passione per i fornelli e, nel corso della nuova edizione de La Prova del Cuoco, di certo non resterà con le mani in mano. In un'intervista realizzata da Francesca De Pasquale per Di Più Tv, la conduttrice ha infatti rivelato di dedicarsi quotidianamente con passione alla cucina, dal momento che, anche nella vita privata, è sempre lei a preparare i pasti: "A casa cucino io: sia per me sia per il mio compagno. E cucino pure molto bene, mi creda". In vista della nuova avventura su Rai 1, però, Elisa Isoardi ha intenzione di stupire ancora una volta il suo pubblico, per questo motivo ha intenzione di mettersi subito al lavoro per migliorare le sue capacità culinarie: "Approfitterò del periodo estivo per sperimentare a casa qualche nuova ricetta da proporre poi in televisione a settembre".

© Riproduzione Riservata.