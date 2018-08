Andrea, tentatore Temptation Island 2018/ Andrew Dal Corso ha rivisto Martina? Una certezza c'è!

A Temptation Island 2018 Martina Sebastiani ha ceduto alle avances del single Andrea Dal Corso tanto da arrivare a scambiarsi un bacio. Cosa è successo dopo il programma?

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 22.12 Morgan K. Barraco

Andrea Del Corso

Martina e Andrea si sono rivisti? È questa la domanda che il web continua a chiedersi dopo quanto accaduto nell'ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri. Lei ha lasciato Gianpaolo ma ha deciso di non continuare il suo percorso con Andrew che, comunque, ha dichiarato di attenderla fuori. E ora? Andrea e Martina si sono rivisti? Una cosa sembra essere certa: i due si sono risentiti. Subito dopo la fine del suo falò di confronto in tv, Martina come primo gesto ha iniziato a seguire Andrea su Instagram, gesto che sembra far intuire che i due abbiano continuato a sentirsi una volta fuori dal villaggio delle fidanzate. Gli aggiornamenti sulla loro attuale situazione arriveranno, comunque, soltanto lunedì, nel corso dell'ultimissima puntata di Temptation Island. (Aggiornamento di Anna Montesano)

TUTTI PAZZI DI ANDREW!

I fans di Temptation Island 2018 sono pazzi di Andrea Del Corso. Il tentatore che ha baciato Martina spingendo quest’ultima a dire addio a Gianpaolo, l’uomo con cui era fidanzata da ben cinque anni, ha letteralmente fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Sono tantissimi i messaggi che il tentatore sta ricevendo sui social e i più belli li sta pubblicando sulle storie di Instagram. Bello e con il fascino del moderno principe azzurro, Andrew è stato paragonato a Christian Grey di Cinquanta sfumature di grigio. “Andrew cioè Mr Grey sei il nostro sogno. Portaci nella tua cantina di vini e stappaci il prosecco, l’amore, la vita, il mondo, l’universo, le galassie e i mondi paralleli”, scrive qualcuno. Andrea, da parte sua, sta cercando di leggere e rispondere a tutti, ma non riuscendoci, ha deciso di ringraziare tutti pubblicamente per l’affetto che gli stanno dimostrando. Andrew, dunque, è sicuramente un vincitore di Temptation Island 2018. Per lui arriveranno presto nuove avventure in tv? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANDREW SARA' IL NUOVO TRONISTA?

Andrea Dal Corso e Davide Matteini sul trono, questo è quello che sognano i fan di Uomini e donne per la prossima edizione del programma. Maria de Filippi ha già detto che i nuovi personaggi non saranno pescati tra gli ex corteggiatori ma non ha detto che non potrebbero essere i single di Temptation Island 2018. Uno è single, bello, imprenditore e pronto a conquistare con i suoi occhi di ghiaccio, e l'altro è un dolce papà che ha saputo stare vicino a Ida senza mai esagerare. Sono loro i protagonisti di questa edizione del reality sui sentimenti e il fatto che i due continuino a vedersi e incontrarsi (adesso sono a Milano) lascia pensare che il sgno possa realizzarsi. Andrew sarà davvero il nuovo tronista? Al momento non è stata avvistato in quel di Roma per lasciare pensare a questo ma le cose potrebbero cambiare nei giorni scorsi visto che a fine mese inizieranno le registrazioni del programma. (Hedda Hopper)

ANCORA SINGLE?

Ieri sera abbiamo assistito al falò di confronto tra Martina e Gianpaolo. La coppia, rendendosi conto delle troppe mancanze all’interno della loro relazione, ha deciso di lasciarsi. Martina, però, dopo il confronto ha voluto incontrare il single Andrea, colui che le ha fatto aprire gli occhi sui suoi sentimenti e che è riuscito a far spingere la fidanzata anche in un romantico bacio. Al fine del blocco a loro dedicati, i più attenti sui social network hanno notato che Martina Sebastiani ha iniziato a seguire due particolari account su Instagram, il primo, quello dello stesso tentatore, Andrea Dal Corso e, il secondo, un profilo creato dai fan in cui si sostiene la possibile nuova coppia, Martina e Andrea. La fidanzata aveva spiegato ad Andrea di aver bisogno di tempo per pensare a se stessa e alla sua vita, ma questo non le avrebbe impedito di frequentarlo. A distanza di più di un mese dal termine del programma i due si saranno incontrati? (Agg. Camilla Catalano)

LEI VA VIA SOLA, POI...

Colpo di scena tra Martina e Gianpaolo. Alla fine di un tormentato falò di confronto, la coppia decide di chiudere la storia. È Martina ad andare via, nonostante Gianpaolo le dica di amarla tanto. Subito dopo aver lasciato il falò, Martina chiede di incontrare Andrew: "Io comunque volevo vederti, per ringraziarti di tutto, perché veramente mi hai fatto stare bene - esordisce la fidanzata, che continua - hai fatto tutto per farmi sorridere e distrarre. E anche se in un'altra circostanza avrei approfondito la conoscenza, ora non me la sento e preferisco stare da sola". Dal canto suo, Andrea capisce la sua posizione e si dice contento perché finalmente "Martina libera" è al primo posto. "Sei una donna e una donna va conquistata ogni giorno" dichiara il tentatore, che spera di rivederla fuori. Che sia già accaduto? (Aggiornamento di Anna Montesano)

EMOZIONI IMPORTANTI: COME FINIRÀ?

Andrea Dal Corso, meglio conosciuto come Andrew, è riuscito a distinguersi come single di Temptation Island 2018. Martina Sebastiani non ha mai nascosto di subire il fascino del Tentatore e vedere il fidanzato Gianpaolo Quarta alle prese con Carolina Schiavi non l'ha dicerto allontanata dal modello. Andrew è riuscito a darle quelle attenzioni che la trentenne attendeva da tempo e che sembra non aver mai ricevuto dal fidanzato. Durante il falò di confronto, sembra tuttavia che non tutto ciò di cui si è lamentata con le altre fidanzate sul comportamento di Gianpaolo corrisponda alla verità. Martina infatti ha evidenziato come Andrew l'abbia sempre trattata da principessa e portata sul palmo della mano, ma pare che anche Gianpaolo, che si dichiara ancora innamorato, non abbia mai disatteso le sue aspettative in questo senso. È evidente che Andrea sia riuscito a farsi strada nel cuore di Martina: il suo nome è saltato fuori anche durante il confronto aperto con Gianpaolo. E questo è stato il motivo che ha spinto il fidanzato ad abbandonare la spiaggia furioso. Anche se le emozioni vissute negli ultimi giorni sono state importanti per il single, quest'ultimo di contro non si è dichiarato del tutto certo di aver conquistato Martina. Prima che la ragazza raggiungesse il falò, ha affermato infatti che l'avrebbe aspettata al villaggio, a prescindere dall'esito del suo incontro con Gianpaolo.

Andrew ha preso il posto di Gianpaolo?

Andrea Dal Corso è riuscito a rubare Martina Sebastiani a Gianpaolo Quarta? I fan di Temptation Island 2018 tifano tutti per la neo coppia nata in Sardegna, che ha regalato tante emozioni al pubblico da casa e non solo ai diretti interessati. Nulla trapela dai profili social di tutti e tre, soprattutto da quello del Tentatore. Una volta ritornato a casa, Andrew ha infatti ripreso la sua quotidianità, dividendosi fra shooting e montagne. Le sue storie di Instagram rivelano infatti che il single del reality si trova in questi giorni in Trentino Alto Adige, nell'altopiano Alpe di Siusi. Che si tratti di una gita romantica o di un lavoro per servizi fotografici? Fatto sta che la camera del resort gli offre una vista magnifica con piscina e pochi massi e sullo sfondo la catena montuosa innevata, di sicuro effetto. Nei suoi pensieri ovviamente c'è anche il falò di confronto: Andrew ha seguito la penultima puntata del programma e ha ironizzato su ciò che accadrà fra Martina e Gianpaolo. In una storia in particolare lo si vede in un altro hotel, avvolto in un accappatoio bianco e con vicino un fumetto in cui ha semplicemente scritto "A chi penso?". Sembra tra l'altro che questa sua esperienza sia condivisa con una donna misteriosa. In un'altra storia si vede infatti qualcuno nuotare nella piscina dell'albergo ed una borsa azzurra spuntare su uno dei letti.

