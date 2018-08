ILARY BLASI LASCIA LE IENE? / Lei e Francesco Totti protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello?

Ilary Blasi pronta a lasciare Le Iene? Secondo il settimanale Chi, in edicola questa settimana, potrebbe esserci un nuovo progetto per lei e Francesco Totti.

02 agosto 2018

Ilary Blasi

Intervistata dal settimanale Chi, Ilary Blasi ha lasciato diversi punti interrogativi sui suoi progetti per la stagione 2018-19. È certa la sua conduzione del Grande Fratello Vip 3 mentre restano i dubbi su Le Iene, programma sul quale ha preferito non esprimersi in maniera esplicita: "Al momento è tutto in divenire", ha rivelato, fomentando le voci che già circolavano riguardo altri possibili impegni televisivi. Da mesi, infatti, circola voce che Ilary e il marito Francesco Totti possano diventare i protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello. Sulla questione, la conduttrice invita ad avere pazienza anche se nelle pagine di Chi non esclude a priori tale possibilità: "Ci dobbiamo dare una mossa. Anche perché ‘s'è fatta una certa’ per me e Francesco. Un giro d'orologio e siamo pronti per la pensione, anzi, io per la menopausa. Vediamo... o vedrete. Abbiamo ricevuto una serie di proposte ma non abbiamo mai preso una decisione. Ora ci siamo, quasi..." [Agg. di Dorigo Annalisa]

I PROGETTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Ilary Blasi sta vivendo un estate ricca di impegni. Dopo aver condotto Balalaika con Nicola Savino, domenica 16 settembre sarà protagonista della chiuderà del Wind Summer Festival in diretta su Canale 5 da Piazza del Duomo di Milano. Intanto il settimanale Chi ha lanciato una indiscrezione secondo cui la Blasi è pronta a lasciare la conduzione de Le Iene. Al suo posto si fanno due nomi su tutti: Miriam Leone, già conduttrice nel 2016 con Geppi Cucciari e Fabio Volo, o Diletta Leotta. Proprio la Leotta qualche giorno fa ha rivelato un suo desiderio che conduce al programma in questione: “Se dovessi pensare ad un programma che mi piace, penso a Le Iene”. Per ora sarà impeganata su di Dazn, il servizio streaming on demand della multinazionale Perform che si è assicurata di trasmettere le partire della serie B e di tre partite per ogni giornata della serie A.

ILARY BLASI LASCIA LE IENE? PER ORA PENSA AL GF VIP 3

Tornando alla moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, sta già lavorando per la prossima edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe essere composto da: Giulia Salemi, Francesco Monte, Manuela Arcuri con il fratello Sergio, Elisabetta Gregoraci ed Enrico Silvestrin. Intanto la Blasi, nell’intervista rilasciata a Chi, la conduttrice ha fatto sapere di essersi lasciata tutto alle spalle i giudizi negativi riguardo Balalaika. Proprio Balalaika è stato il grande cruccio della Blasi per il flop del programma dedicato ai mondiali. Dopo la fine molte le voci che volevano la Blasi nervosa ed estremamente amareggiata per i numeri e lo share davvero basso fatto registrare. Ma ormai tutto sembra passato con la conduttrice pronta a nuove sfide.

