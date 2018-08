Martina e Gianpaolo si sono lasciati/ Il web: "Non ci sono vittime in questa coppia" (Temptation Island 2018)

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta hanno preso strade separate dopo il falò di confronto a Temptation Island. Lei ha rifiutato anche il tentatore Andrew.

02 agosto 2018

Gianpaolo e Martina

Il pubblico non frena le sue opinioni sul finale della storia tra Martina e Gianpaolo a Temptation Island 2018. Lei ha lasciato lui per i suoi comportamenti infantili ma dopo aver dato un bacio ad un tentatore. Mai come in questo caso il pubblico è diviso, anche se sembra concordare su una cosa: nessuno dei due è la vittima in questa vicenda. Ecco quanto si legge tra i commenti: "lei hai sbagliato alla grande doveva portare rispetto per tutti sopratutto ai genitori di lui lasciava gianpaolo e avrebbe baciato l altro non così"; e ancora c'è chi scrive: "Martina ha sbagliato a tradire Gianpaolo davanti tutta l'Italia ma hanno fatto bene a lasciarsi...Lei ha bisogno di altro e lui ancora deve crescere!!! Non ci sono nè vittime nè carnefici in questa storia!!!" (Aggiornamento di Anna Montesano)

IL PUBBLICO DIVISO A METÀ

"Martina avrà sbagliato, ma Gianpaolo è un immaturo che ancora gli puzza la bocca di latte. Ma si può chiedere in sposa una donna con quel bigliettino demente?" scrive così una telespettatrice di Temptation Island di fronte alla scena del falò di confronto tra Martina e Gianpaolo. I due si sono lasciati e, nonostante non sia andato ancora in onda il loro "mese dopo", sembra chiaro che nulla sia cambiato da allora. Ecco perchè, chi si è schierato dalla parte di Gianpaolo, spera ora possa essere uno dei tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo piace molto al pubblico femminile, tanto che sono in tante a lanciare l'appello sui social. "Gianpaolo sul trono, ti prego Raffaella (Mennoia, ndr)" è solo uno dei messaggi rivolti alla redazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

COS'È SUCCESSO DOPO IL FALO'?

Temptation Island 2018 tornerà la prossima settimana con una puntata speciale in cui, molto probabilmente, scopriremo cosa è successo dopo il falò tra Martina e Gianpaolo. I due hanno lasciato il villaggio da single ma tutto potrebbe essere cambiato dopo. Sui social il silenzio continua in visto dello speciale dell'8 agosto ma, intanto, proprio poco fa, sembra che il primo pensiero del "fidanzato" era rivolto proprio a questa esperienza e, in particolare, agli altri colleghi fidanzati. Da Oronzo a Riccardo, da Andrea a Michael, Gianpaolo posta una foto in cui sono tutti insieme in aeroporto e in cui li ringrazia per essergli stato accanto, per essere stati di compagnia e per avergli dato una spalla su cui piangere in questo mese che hanno passato insieme. Sul resto tace e mentre alcuni sono convinti che alla fine, i due, siano tornati insieme, altri sperano di no soprattutto perché sono molte le fan pazze di Gianpaolo. Come sarà finita tra i due? (Hedda Hopper)

LO SFOGO SUI SOCIAL

Dopo il falò di confronto andato in onda nell'ultima puntata di Temptation Island, Martina è stata duramente criticata nei social network. I telespettatori del programma non le hanno perdonato il comportamento tenuto nei confronti di Gianpaolo e il tanto discusso bacio con il tentatore Andrew. Per chiarire i fatti e cercare di mettere fine alle polemiche, la Sebastiani ha deciso di affidarsi direttamente al suo profilo: "Premetto che, con la vostra cattiveria, mi ci farò una risata da qui a sempre. Quando ho deciso di partecipare a Temptation non pensavo mi potesse capitare tutto questo! Stavo con Gianpaolo da 5 anni e per questa storia ho fatto di tutto, ci siamo amati e abbiamo vissuto momenti stupendi. Ad oggi non rimpiango nulla. Da sei mesi però eravamo in crisi… In questi sei mesi probabilmente anche il mio sentimento nei suoi confronti ha iniziato a vacillare..." E sul single Andrew: "Mi ha rispettata dall'inizio alla fine facendomi sentire DONNA. Non lo nego: ho provato delle emozioni!" [Agg. di Dorigo Annalisa]

MARTINA ESCE DA SOLA

Litigano, si rincorrono poi lui, inaspettatamente le chiede la mano. Una serie continua di emozioni, vere e qualche volta costruite, proprio come quel bigliettino riguardo cui interviene anche Filippo Bisciglia, la voce guida del programma: “Ma non potevi chiederglielo dopo?”. Dopo che entrambi, Martina e Gianpaolo, osservano il week end trascorso con i single, lei con Andrew, lui con Carolina, capiscono quale decisione prendere. Uscire dal programma da soli. Così si lasciano. Prima di lasciare il programma, però, Martina decide di incontrare Andrew: “Volevo vederti per dirti grazie”. Un piccolo confronto di ringraziamento: “Ora ho bisogno di capire e di stare un po’ da sola, magari più tardi ci rincontreremo”. Lui, probabilmente, si aspettava di incontrare nuovamente Martina perché si fa trovare con un regalo: un girasole. Andrew la abbraccia e la consola: “Sono felice perché ti vedo convinta della tua decisione e perchè sono riuscito nel mio intento, renderti libera”. (Agg. Camilla Catalano)

LEI BACIA ANDREW

Animi agitati quelli di Gianpaolo e Martina nel corso del loro falò di confronto a Temptation Island 2018. Lui va via, lei lo insegue ma è Filippo Bisciglia a seguire entrambi e a chiedergli di ritornare alla loro postazione. Poi è Martina a sbottare: "Io ho visto delle cose, non mi puoi far passare per pazza. Tu la chiamavi amore, ballavi il lento con questa e tu ti giravi perché volevi baciarla." Filippo, però, interviene nuovamente per porgere loro i tablet con i quali scoprire cos'è accaduto nei rispettivi weekend. È proprio Gianpaolo il primo a vedere le immagini, scoprendo del bacio tra Martina e Andrew. A stupire è il fatto che Gianpaolo non vada in escandescenze, bensì rimanga abbastanza tranquillo, sorridendo sarcasticamente della scena. Ma il colpo di scena arriva dopo, quando Martina legge finalmente il bigliettino scritto da Gianpaolo: "Patata mi vuoi sposare?" (Aggiornamento di Anna Montesano)

COLPI DI SCENA AL FALO'?

L'attesa è finita: Temptation Island 2018 sta per avere inizio e finalmente scopriremo com'è finita tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. Le premesse non sono ottime: lei non ha ancora scoperto che Martina ha baciato Andrew - il tentatore Andrea Dal Corso - ma l'atmosfera è già incandescente. Lui ha addirittura lasciato il falò prima del tempo e tutto a causa di un lapsus di Martina che lo ha chiamato col nome del tentatore. E cosa accadrà ora che scoprirà del bacio dato dalla ragazza al tentatore? Tutto preannuncia una dura lite tra i due ragazzi, che potrebbe finire con un colpo di scena. Martina potrebbe infatti decidere di chiedere scusa a Gianpaolo e cercare la riappacificazione con il suo fidanzato. Non ci resta che scoprirlo visto che la nuova puntata è iniziata! (Aggiornamento di Anna Montesano)

QUALE SARÀ LA SCELTA DI MARTINA?

Manca ancora qualche ora al falò del confronto che tutti i telespettatori di Temptation Island 2018 attendono da giorni, ma Martina Sebastiani non è rimasta di certo con le mani in mano. In una delle ultime Ig Story girata da Valentina De Biasi, con la quale Martina ha trascorso le ultime ore, si lascia immortalare mentre è intenta a stirare una camicia, rimandando al mittente quelle parole avvelenate che il suo fidanzato, nel corso della sua permanenza nel villaggio dei ragazzi, le ha riservato senza alcun riguardo: "che donna di casa che sono, poi c'è chi dice che non stiro". Ma le frecciatine non mancano anche sul suo profilo social dove Martina, quasi a difendersi di quei sentimenti provati nel corso della sua avventura sui Canale 5, rivela: "Senza emozioni il tempo è solo un orologio che fa tic-tac". Difenderà a spada tratta quanto realizzato con Andrea Dal corso o le loro strade si divideranno? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Lite furiosa al falò: interviene Bisciglia

L'ultima puntata di Temptation Island 2018 si aprirà con il confronto tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. Il promo di anticipazione diffuso nelle ultime ore, ci svela che le cose, rispetto a quanto visto la scorsa settimana, non miglioreranno, anzi, richiederanno l'intervento immediato di Filippo Bisciglia. Pare, infatti, che Martina riuscirà a riportare al falò di confronto Gianpaolo dopo che, infuriato, aveva lasciato la sua postazione per il lapsus avuto dalla sua fidanzata. Le cose però peggioreranno quando Filippo mostrerà al fidanzato le immagini del weekend di Martina col single Andrea Del Corso, con tanto di loro bacio. Dal promo si vede un Gianpaolo furioso e quasi sul punto di piangere, che lascia nuovamente il falò, inseguito da Martina. Il ragazzo, però, non vuole affatto saperne di lei e le intima di non toccarlo. La scena porta poi Filippo Bisciglia ad intervenire. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le parole social di Gianpaolo

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta affronteranno l'ultima puntata di Temptation Island 2018 mostrandoci l'esito del loro confronto. Il falò non è iniziato per il meglio per la fidanzata e non solo a causa dell'ingresso di Andrea Dal Corso nella sua vita. Il Tentatore ha infatti contribuito largamente nella consapevolezza di Martina, soprattutto per quanto riguarda ciò che vuole dalla vita e che cosa la attende nel suo rapporto con Gianpaolo. La ragazza però ha compiuto in prima persona un passo importante, cedendo a quei baci che il single ha ricercato durante la nuova gita in barca. Passione evidente ai telespettatori, che si sono divisi in due fazioni a favore o contro Martina. Fa bene oppure no a lasciarsi andare alle emozioni che Andrea le sta regalando? Alcuni credono di no ed è proprio contro le critiche più accese che la fidanzata di Gianpaolo ha deciso di puntare il dito con un post sui social. "Vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali": parole che evidenziano come Martina non voglia perdersi nulla dalla vita e che sia intenta innanzitutto a vivere sulla propria pelle determinate emozioni. Clicca qui per leggere il post di Martina Sebastiani. È forse la prova che la sua relazione con Gianpaolo è finita oppure si tratta solo della volontà della concorrente di non provare rimorso per alcuna delle azioni compiute nel reality?

Come si concluderà il loro confronto?

L'ultima parte del falò di confronto fra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta ci svelerà che cosa è accaduto nell'ultima fase di Temptation Island 2018. Il fatto che il fidanzato sia ancora fra i suoi followers di Instagram potrebbe dimostrare che fra loro non è cambiato nulla. Anche Andrea Dal Corso, il tentatore a cui la ragazza ha ceduto, la segue sui social come promesso. Rimane quindi l'incognita di scoprire se la relazione fra Martina e Gianpaolo è riuscita a resistere anche a fronte dei tanti comportamenti del fidanzato, che dal suo canto ritiene di aver agito per il meglio. Anche di fronte all'amicizia più forte creata con la single Carolina Schiavi. La sintonia con la Tentatrice è stata evidente fin dai primi sguardi, quelle uscite spensierate che hanno fatto comprendere a Gianpaolo di poter ancora vivere appieno la sua vita ed i suoi 24 anni. Il punto cruciale che ha portato ad una crisi nella coppia creata con Martina e che lo rende distante dalle intenzioni della fidanzata di crearsi una famiglia. La ragazza riuscirà ad abbandonare i suoi sogni di moglie e madre per rimanere al fianco di Gianpaolo, nonostante l'immaturità che ha sempre intravisto nei suoi gesti?

Il lapsus di Martina

Il destino di Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta a Temptation Island 2018 potrebbe rivelare una rottura definitiva. L'errore di Martina è stato confondere il nome del fidanzato con quello di Andrea Dal Corso, il single che le ha fatto perdere la testa. Molti dettagli potrebbero essere presenti negli scatti dei due tentatori, visto che anche Gianpaolo si è dato da fare con Carolina Schiavi. Nella precedente puntata, il fidanzato di Martina ha infatti ipotizzato la possibilità di ritornare in Sardegna subito dopo la sua avventura per vivere un'esperienza solitaria con la single. Si è trattato solo di parole oppure no? Durante il falò di confronto si è mostrato sicuro nei suoi sentimenti per Martina, sottolineando più volte di non aver guardato mai nessuna con gli stessi occhi con cui guarda la fidanzata. Carolina intanto non svela nulla grazie ai post sui social, ma sappiamo che è ancora in vacanza. Questa volta con gli amici, che mostra in una foto che li vede in piscina. In queste ore si trova invece a Caprera, dove fra un tuffo e l'altro sembra che non sia da sola. Questa volta niente pedalò a forma di fenicottero, come quello scelto per la gita in esterna con Gianpaolo, ma uno yacht in cui godersi anche un pranzo che sembra fatto per due. In una delle Stories di Instagram, Carolina mostra infatti una tavola imbandita di pietanze, acqua e birra.

