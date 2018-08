LARA E MICHAEL SI SONO LASCIATI/ I ringraziamenti a Raffaella Mennoia: "sei speciale" (Temptation Island 2018)

Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto si sono lasciati al termine del percorso a Temptation Island: lui tenta di farsi perdonare ma la redazione lo smaschera...

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 14.37 Morgan K. Barraco

Lara e Michael, Temptation Island 2018

Lara Rosie Zorzetto ha voltato definitivamente pagina. Dopo aver lasciato Michael con cui ha vissuto una storia durata più di due anni, la bionda di Temptation Island 2018, su Instagram, ha ringraziato gli autori del programma che, durante le tre settimane trascorse nel villaggio in Sardegna, sono stati vicini ai protagonisti. Sulle storie di Instagram, la Zorzetto ha così scritto un messaggio di ringraziamento a Raffaella Mennoia. “Grazie. Grazie per tutto. Perché ho avuto l’onore di conoscere una persona meravigliosa. Perché mi hai insegnato tanto e mi sei entrata nel cuore nel vero senso della parola. Per la tua grinta, per la tua schiettezza e dolcezza. Mi manchi tantissimo e ti voglio benissimo”, ha scritto Lara che ha anche ringraziato un altro membro della produzione – “grazie di tutto. Ho incontrato una persona vera, bellissima e super simpatica. Grazie di cuore per tutto”. Quella di Temptation Island, dunque, è un’esperienza che ha regalato tanto a Lara nonostante la fine della sua storia d’amore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL WEB DALLA PARTE DI LARA

Il finale della quinta puntata di Temptation Island è stata tutta concentrata nell’attesa del falò di confronto tra Lara e Michael. Lui, smascherato dalla fidanzata e dalla produzione, di voler recitare la parte della vittima aveva trascorso quattro ore in compagnia della tentatrice Rita nella sua stanza. Lara per 21 giorni ha riso e ironizzato sul comportamento del fidanzato e, con grande carica, ha affrontato Michael al falò presentandogli tutte le prove contro di lui. Instagram e Twitter hanno sfornato centinaia di migliaia di commenti, gif e meme per acclamare la Zorzetto. “Lara e Rita asfaltano Michael davanti a tutta Italia come se non ci fosse un domani”, “Filippo che adora così tanto Lara che si è portato altri video per distruggere ogni minima possibilità che lei possa tornare con Michael”, “Non sopporto le persone logorroiche, ma Lara.. Lara la ascolterei infamare Michael ore e ore”. (Agg. Camilla Catalano)

"MERITO DI MEGLIO"

È Lara Rosie Zorzetto la vera trionfatrice di Temptation Island 2018. La fidanzata di Michael De Giorgio ha deciso di uscire da sola dal programma, nonostante lui abbia tentato di farle cambiare idea. Per qualche istante abbiamo avuto la sensazione che lui fosse riuscito a raggiungere il suo scopo al termine delle riprese, tanto da avere più volte contattato la sua ex per mantenere i contatti e cercare di farsi perdonare. Eppure è stata la stessa produzione del docu-reality a mettere in guardia Lara, informandola dei rapporti ancora esistenti tra Michael e la single Rita. Impossibile a questo punto avere ancora dubbi: l'ultima dichiarazione di Lara ha confermato la sua decisione di dedicarsi soprattutto a se stessa, riprendendo in mano le redini della sua vita. "Mi ha fatto sentire in colpa per svariati giorni e ora vedo questo. Dopo due anni e mezzo non sono più la stessa. Non voglio tornare con Michael. Merito di meglio e voglio essere felice", ha tuonato e tutti ora tifano per lei: dalla redazione al web che mai avrebbe voluto assistere ad un suo passo indietro. E l'ultima sua immagine, con lei che si allontana sulle note di "Simply the best" di Tina Turner conferma questo appoggio di massa... [Agg. di Dorigo Annalisa]

MICHAEL E RITA ANCORA IN CONTATTO

Questa sera, dopo aver visto tutti i falò di confronto, è stato mandato in onda un anticipo di ciò che assisteremo il prossimo lunedì: un mese dopo l’ultimo falò. Lara e Michael sono stati i primi a raccontare le vicende che hanno seguito quell’evento e la loro separazione. Michael racconta di star vivendo un periodo terribile, di amare ancora Lara e di averla cercata numerose volte. Dall’altra parte anche Lara spiega a Filippo di trascorrere momenti di grande tristezza, ma la produzione regala alla nuova single un motivo per cui non dispiacersi della fine della sua relazione. Il regalo è un video, a parlare c’è Rita, la single con cui Michael aveva legato durante le registrazioni. La giovane racconta alla produzione di continuare ad essere in contatto con Michael, di aver ricevuto il suo numero il giorno dopo il falò. Lui, le ha dichiarato amore, lo stesso amore che aveva dichiarato nello stesso momento anche a Lara. (Agg. Camilla Catalano)

DOPO IL FALO' LUI SI PENTE

Arriva il finale dell'atteso falò di confronto tra Lara e Michael che si conclude così come ci aspettavamo: Lara va via da sola. "Io ad un certo punto ho deciso di mettere davanti la mia persona" motiva la ragazza di fronte alle immagini dette da lui a telecamere nascoste. Lui si giustifica: "Io quelle cose le ho detto solo perchè ero arrabbiato" ma Filippo Bisciglia stuzzica "A volte quando si è arrabbiati si dice quello che si pensa davvero". Arriva la fatidica domanda: "Lara lasci da sola o con Michael?", lei risponde: "Io dopo tutto quello che ho passato e le lacrime che ho lasciato posso dirti che desidero un uomo a cui posso dare delle attenzioni alle quali lui non avrebbe potuto dare quel valore che io vorrei". Michael replica: "Capisco la sua scelta e la accetto, l'unica cosa che non posso accettare e che creda alle parole che io abbia detto a telecamere nascoste". Arriva il momento di scoprire cos'è accaduto un mese dopo e lui ammette di stare male "Ci siamo risentiti ma non sono riuscita a riportarla da me". Lei, d'altronde, ammette che lui la sta cercando in ogni modo ma lei rimane della sua opinione: "Io non penso che un mese cambi tutto, oggi non ce la faccio" (Aggiornamento di Anna Montesano)

SCONTRO DI FUOCO AL FALO'

Durante il falò di confronto Lara mostra al suo fidanzato tutti i comportamenti fuori luogo avuti nei 21 giorni precedenti. “Ora stai zitto e parlo io, con lo stesso tono con cui mi hai parlato tu per più di due anni. Un uomo non parla così della propria donna. Anche se non la ama, ma giusto per rispetto. Involontariamente, mi sono legata a una persona nel dialogo”. Ma subito entra in scena il piano di Michael e interviene nel discorso di Lara: “Io con te non riesco a parlare. Già prima di entrare qui sapevo che ti avevo perso. Ho trovato una Lara che non conoscevo. Mentre io stavo male e piangevo per te, tu ti avvicinavi a un’altra persona. Mi hai spezzato il cuore in mille pezzi. Ti avevo promesso che non me ne sarei andato, ma io, ogni giorno, desideravo di andarmene”. Michael, inoltre, guarda il percorso della fidanzata e si aggrappa su quei 50 minuti che Lara ha passato nella casa dei single: “Se io avessi trascorso 50 minuti in camera con una single cosa avresti pensato?”. (Agg. Camilla Catalano)

LUI PASSA 4 ORE IN CAMERA CON LA SINGLE

Lara, prima dell’ultimo falò, è chiamata nel pinnetto per vedere gli ultimi filmati che riguardano il suo fidanzato Michael. Durante la notte Michael è uscito di nascosto dalla sua camera per entrare in quella della single Rita dove, insieme, passano ben quattro ore. Il giorno seguente, però, Rita decide di raccontare tutto: “Michael mi ha detto più volte che mi avrebbe voluta. Abbiamo parlato della sua situazione. Però per rispetto mio e della sua fidanzata, mi ha detto più volte che davanti alle telecamere si sarebbe comportato in modo diverso”. Prima di incontrare Michael al falò, Lara, saluta Giuseppe, il single con cui ha legato un bel rapporto durante questa esperienza. Arriva il momento del falò. Lui si presenta con un atteggiamento calmo, ma dopo le prime parole di Lara interviene: “Senti cerca di abbassare i toni e a portare rispetto”. Ma ancora, non sa, cosa gli spetta... (Agg. Camilla Catalano)

LEI: "MI SONO ROTTA IL C***"

L’ultimo falò è anche il più atteso di questa edizione. Lara è diventata l’eroina di queste cinque puntate. I due vivevano una relazione complicata, lui l’aveva tradita e trascurata più volte. Lei, invece, era rimasta sempre al suo fianco, perdonandogli tutto. All’interno del programma Michael lega con Rita, ma dopo aver visto Lara, tra le braccia di un altro, aveva pianificato tutto: fingere di fare il deluso e poi lasciarla al falò. Michael decide però di partire per il week-end con la single Rita e Lara, dopo aver visto nuove immagini, decide di fare lo stesso: “Ora mi sono proprio rotta il c****”. Durante il week-end da sogno Michael e Rita, ballano, si stringono in abbraccie e durante la notte il fidanzato decide di andare a trovare la single. Durante il week-end da sogno lui continua a riempire di complimenti Rita e alla domanda: “Cosa farai quando tornerai a casa”, lui risponde: “Farò molti spostamenti dentro casa. Farò la raccolta dell’indifferenziata”. (Agg. Camilla Catalano)

CHIEDE UNA NUOVA POSSIBILITA'?

Due sono i falò di confronto giunti all’ultima e attesissima puntata di questa nuova edizione di Temptation Island. Tra questi, la coppia formata da Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Sebbene la fidanzata avesse chiesto di vedere Michael qualche giorno prima del termine del programma, lui aveva deciso di non accettare l’incontro e continuare, così, il suo week-end in compagnia di una delle tentatrici. Il confronto tra Michael e Lara sembra avere un fine quasi scontati, ma nelle ultime ore il fidanzato avrebbe pubblicato alcune frasi che potrebbero far pensare a un ritorno di fiamma. Il vero De Giorgio è stato scoperto da Lara, dopo aver chiesto alla produzione di seguirlo anche quando pensava di non essere ripreso dalle telecamere. “Fingerò di fare la vittima, così la brutta figura la fa lei”, aveva detto. Sotto il penultimo post, da lui pubblicato, si trova questa frase: “Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di ammettere che ha sbagliato, che non è altro che dire… che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri”, sarà forse un messaggio per Lara o per il pubblico? I due saranno tornati insieme più forti di prima? (Agg. Camilla Catalano)

QUANDO TUTTO SEMBRA ESSERTI CONTRO

Michael De Giorgio non può più sfuggire: questa sera andrà in onda il suo falò con Lara Rosie Zorzetto, che chiarirà una volta per tutte la verità sul quel rapporto ormai in crisi. Tuttavia, in attesa che la sua fidanzata gli contesti quanto avvenuto nel corso di Temptation Island 2018, Michael ha pubblicato una serie di eloquenti messaggi sul suo profilo Instagram: il primo sembra una vera e propria presa di coscienza sugli errori compiuti nel corso del reality, "un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di ammettere che ha sbagliato, che non è altro che dire… che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri (Alexander Pope)", mentre il secondo, pubblicato solo poche ore fa, sembra una risposta a tutte le critiche che di recente sono arrivate al suo indirizzo: "Quando tutto sembra esserti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento cit. (henryford)". Dopo la sua sibillina ammissione di colpa, seppur attraverso un'immagine sui social, dobbiamo attenderci un lieto fine fra lui e Lara? A questo link è possibile visualizzare lo scatto su Instagram. (Agg. di Fabiola Iuliano)

LO SFOGO SUI SOCIAL: "INSULTANDOMI NON..."

I fans di Temptation Island 2018 sono sicuri che tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, la storia giungerà al capolinea al termine del falò di confronto che andrà in onda questa sera nel corso dell’ultima puntata. Dopo la trappola di Lara e le scioccanti rivelazioni di Michael che si è lasciato andare a commenti negativi sulla fidanzata sapendo di non essere ripreso dalle telecamere, non sembrano esserci molte possibilità per ricucire il rapporto. La Zorzetto ha dichiarato di essere finalmente consapevole di meritare qualcosa di più e il pubblico è tutto dalla sua parte al punto che, di fronte ai numerosi insulti che sta ricevendo, Michael si è lasciato andare ad uno sfogo sui social: “Meno male che ci siete voi perfetti, se no sai che noia? Anzi, rettifico: nella vita si può sbagliare… L'importante è rendersene conto, pentirsene e imparare dai propri errori con l'augurio di potersi migliorare e non commettere più gli stessi sbagli. Ma a insultarmi non vi rendete migliori di me”, ha scritto su Instagram (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL MOMENTO DELLA RESA DEI CONTI

Ultimo falò di confronto per Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio a Temptation Island 2018. La coppia ha attraversato diverse turbolenze e la ragazza è riuscita a diventare una vera e propria beniamina dei social. Molti fan tifano infatti per lei, che grazie ad un carattere duro e determinato ha dimostrato di avere la forza di una vera donna. Anche per questo il falò di confronto, questa volta obbligato, sarà decisivo per scoprire il destino dei due ragazzi. Alcuni temono infatti che Lara si lascerà alla fine abbindolare dalle belle parole di Michael, che tuttavia dovrà rispondere delle sue malefatte. Sono stati fin troppi gli insulti che il palestrato ha destinato alla fidanzata e Lara non intende fargliela passare liscia. Durante il promo del programma, abbiamo avuto un assaggio di ciò che lo attende. La ragazza non avrà pietà e non metterà alcun freno alla sua lingua. Così come ha deciso di non privarsi di nulla al fianco di Giuseppe Santamaria, il single che le ha dimostrato di poter essere ancora attraente agli occhi di un uomo. Il dubbio di alcuni tuttavia è che Lara finisca ancora una volta con il perdonare Michael. Dopo tutto ha avuto la forza di superare due tradimenti: che cosa le impedirà di andare oltre il terzo ostacolo? Un aiuto potrebbe provenire proprio dal fidanzato: il trailer mostra Michael entrare in notturna nella camera della single Rita Cardinale, dove come sappiamo non esistono telecamere.

LA TRAPPOLA DI LARA

I fan di Temptation Island 2018 contano su Lara Rosie Zorzetto e sulla tirata d'orecchi che potrebbe subire il fidanzato Michael De Giorgio. I telespettatori tifano infatti quasi tutti per la ragazza, soprattutto in seguito alla sua ultima decisione. Prima di mettere in atto la sua vendetta, Lara ha deciso di mettere alla prova Michael e dargli la possibilità di slacciare un po' i pantaloni, sicura che di fronte alle telecamere non mostrasse il suo vero se stesso. E così quando non sapeva di essere ripreso dalle telecamere, il fidanzato ha rivelato di non essersi mai davvero arrabbiato nel vedere Lara alle prese con il single di turno. Anche quando Giuseppe Santamaria si è avvicinato in modo pericoloso alla ragazza. Un'occasione in cui ha mostrato una forte delusione nell'essere stato tradito da colei che ha definito "tutta la mia vita". Salvo poi svelare alla single Rita Cardinale di aver voluto solo mantenere la parte della vittima, per salvare le apparenze. In realtà sembra proprio che Michael non abbia alcun interesse a ritornare con Lara, che ha definito più la sua dogsitter che la reale fidanzata. Anche per questo ha scelto di rimanere con Rita per un week end privato, lasciando Lara da sola al falò di confronto. I social intanto sono insorti contro Michael, che agli occhi di molti avrebbe mancato del tutto di rispetto alla fidanzata. Come reagirà quando scoprirà di essere caduto nella trappola della ragazza?

MICHAEL SOTTOLA LENTE D'INGRANDIMENTO

I profili social di Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto, coppia di Temptation Island 2018, sono sotto la lente d'ingrandimento dei fan La decisione del fidanzato di volersi tirare indietro al falò di confronto della penultima puntata ha sollevato i primi malumori, anche se la stoccata decisiva è collegata alla sua decisione di rimanere al villaggio con la Tentatrice. Per questo Michael ha scelto di mettere il muto ai commenti su Instagram, vietando agli ammiratori di sommergerlo con contestazioni e insulti. L'ultimo post accessibile risale infatti a sei giorni fa, dove Michael sfoggia una maglietta con il logo di Superman e riporta una frase che potrebbe essere riferita a Lara. Il dettaglio più interessante riguarda tuttavia l'unica persona di cui sono stati lasciati i commenti, una certa tosca07.28.21. I due sembrano essere amici, tanto che la misteriosa ragazza, dal profilo bloccato, suggerisce a Michael di non dare retta a ciò che dicono le persone: "Sei un grande e tanto di cappello per quello che fai". Al di sotto spunta inoltre il commento della modella Valentina Lenzo, un volto noto a Santa Margherita Ligure che è apparsa nella fase iniziale del reality nel ruolo di tentatrice. Clicca qui per vedere la foto di Michael De Giorgio

© Riproduzione Riservata.