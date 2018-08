Nadia Toffa, “Ci vediamo a settembre con Le Iene”/ Sorride su Instagram: “Ora inizio le vacanze”

Nadia Toffa sempre più social: la giornalista de Le iene torna su Instagram con un nuovo post. “Pronta per uscire, un mega abbraccio”, ha scritto allegando una foto

02 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 10.18 Silvana Palazzo

Nadia Toffa

I fan sono semplicemente felici. Nadia Toffa, sempre più social, ha raccontato ai suoi follower di sentirsi meglio e di non vedere l’ora di tornare al lavoro e alla vita di prima. “Ora inizio le vacanze”, ha scritto la giornalista, che dopo un lungo periodo tra riposo e terapie per sconfiggere il male, sembra ritornare a vivere per davvero. Anche dai social, Nadia Toffa, si era presa le distanze, un lungo silenzio è comparso sul suo account, ma il post di ieri ha portato un respiro di sollievo tra i suoi fan. Anche su Twitter i suoi sostenitori hanno commentato il suo ritorno: “Non vedo l’ora di rivederti, fantastica Nadia”, “Sono felicissima per lei, viva la vita”, “Sei una donna molto forte e coraggiosa, se l’orgoglio di tutte noi donne e hai uno spirito combattivo molto lodevole e allora dai, su forza Nadia, combatti e mandano a quel posto come hai fatto e continuerai a fare”. (Agg. Camilla Catalano)

L'ANNUNCIO SUI SOCIAL ENTUSIASMA I FAN

Nadia Toffa presto tornerà in televisione. La notizia è stata annunciata dalla stessa conduttrice e inviata de Le Iene, che su Instagram ha risposto ad un follower che le ha chiesto quando sarebbe tornata in tv. «Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene. Ora inizio le vacanze», ha replicato la giornalista bresciana. Il ritorno in trasmissione è dunque confermato. Il volto sorridente e un annuncio che riempie i follower di gioia con un commento ad un post nel quale appare in cucina alle prese con una cenetta. Le sue parole hanno rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nelle ultime settimane tra l'altro è tornata attiva sui social, dopo una lunga fase di silenzio. Poche ore prima aveva pubblicato un post, con una sciarpa di seta giallo acceso al collo, che aveva scatenato l'entusiasmo dei suoi fan. Lo dimostra anche il fatto che il post in poco tempo è stato sommerso di like. (agg. di Silvana Palazzo)

QUALE SARÀ IL SUO PRIMO SERVIZIO?

Nadia Toffa è ormai tornata tra noi. La iena si sta lasciando alle spalle un momento difficile, mesi passati lontano dalla televisione e dal suo amato giornalismo di inchiesta, ma adesso tutto sembra andare per il meglio e sono molti quelli che sono convinti che Nadia Toffa presto tornerà con il suo primo servizio, il suo appostamento e poi l'assalto, per la felicità dei suoi fan e del pubblico de Le Iene Show. In questi giorni si parla del possibile addio di Ilary Blasi e della sua erede mentre le bocche rimangono cucite su Nadia Toffa. Il doppio appuntamento con il programma è ormai confermato e alla luce degli ultimi miglioramenti sembra ormai certo il fatto che Nadia Toffa tornerà presto in tv, ma quale sarà il suo primo servizio? Dopo quello che è successo con Eleonora Brigliadori in passato e in questi ultimi mesi, tornerà ad occuparsi proprio di tumore e di cure in risposta a tutto quello che è stato detto mentre lei era ammalata e lottava contro la malattia. (Hedda Hopper)

NADIA TOFFA SEMPRE PIU' SOCIAL

Nadia Toffa sempre più social: l'inviata e conduttrice de Le Iene ultimamente è molto più presente sui social. E i fan apprezzano, visto che così hanno modo di essere aggiornati sulla sua vita. «Pronta per uscire» ha scritto la giornalista bresciana in un post pubblicato sul suo account Instagram. La Toffa si è mostrata con un turbante nero in testa e una sciarpa fluo. A tal proposito ha scherzato: «Capito che mi piace il fluo?». E per l'occasione ha lanciato l'hashtag #amoilfluo. Di sicuro dalla scelta di puntare su una sciarpa per stasera si evince che dalle parti di Nadia Toffa non deve far caldo. Comunque è arrivato il momento di cucinare o cenare, per chi va fuori: «Voi che fate?? Io cenetta» e ha augurato anche buona serata ai tantissimi fan che non smettono di trasmetterle il loro affetto. E lei ricambia allora con «un abbraccio mega», oltre che con il suo sorriso. E infatti conclude il suo post con due hashtag: #energia e #sorrisi. Clicca qui per vedere il post di Nadia Toffa.

NADIA TOFFA E LE PAROLE PER ESORCIZZAREQUEI “BRUTTI MALI”

Intanto stampa e media evidenziano il contributo che ha dato Nadia Toffa nel racconto del tumore. Per chi è malato non è semplice parlare della propria malattia, ma la giornalista bresciana è riuscita a superare questo scoglio, diventando modello e punto di riferimento per chi condivide la sua stessa battaglia. «La società dei social ha indotto tutti, in fondo, a un maggiore protagonismo, a vergognarsi di meno - scrive Giovanni Montanaro sul Corriere della Sera -. Oggi, in fondo, è più semplice essere diversi, far come ci si sente. C'è un Marchionne che tace, niente di più di un dolore alla spalla, forse perché il suo corpo è prezioso, interessa ai soci, alla Consob. C'è una Nadia Toffa che si prende lo schermo de Le Iene per raccontare la sua lotta». E ci sono profili Facebook e blog dove la malattia è raccontata ogni giorno. E allora molti si chiedono se sia giusto scrivere della propria malattia? A tal proposito non si deve dimenticare che le parole, in fondo, sono potenti.

